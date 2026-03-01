Carmen Barbieri habló de su relación con el Bambino Veira: "No lo hacíamos en la cama, lo hacíamos en..."

Carmen Barbieri y el Bambino Veira.

Carmen Barbieri y Héctor "Bambino" Veira tuvieron un fugaz y apasionado romance cuando corrían los ’70 y la actriz y actual conductora de El Nueve reveló picantes detalles sobre cómo fue la relación que mantuvo con el ex futbolista y director técnico.

"Fue una relación totalmente sexual. No lo hacíamos en la cama, lo hacíamos en cualquier lugar. Teníamos sexo todo el tiempo. El Bambino era simpático, gracioso, lindo y dotado como ninguno. ¡Vos sabés!", contó Carmen Barbieri hace un tiempo.

Los picantes detalles que dio Carmen Barbieri La capocómica decidió contar su vínculo con el ex futbolista en Malas muchachas, el programa del que participaBA en C5N. "Esto es algo que nunca dije ni se supo. A él le da vergüenza admitirlo. Pero yo salí con el Bambino Veira. Fuimos noviecitos y fue genial", contó.

"En ese momento (década del 70) yo estaba bárbara y él era un divino. Fue con el único jugador con el que salí. Fui una botinera por seis meses", agregó Carmen Barbieri.

