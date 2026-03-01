domingo 01 de marzo de 2026
Vintage.

Carmen Barbieri habló de su relación con el Bambino Veira: "No lo hacíamos en la cama, lo hacíamos en..."

Cuando corrían las ’70, Carmen Barbieri y el Bambino Veira tuvieron un fugaz romance y la conductora contó picantes detalles.

Carmen Barbieri y Héctor "Bambino" Veira tuvieron un fugaz y apasionado romance cuando corrían los ’70 y la actriz y actual conductora de El Nueve reveló picantes detalles sobre cómo fue la relación que mantuvo con el ex futbolista y director técnico.

"Fue una relación totalmente sexual. No lo hacíamos en la cama, lo hacíamos en cualquier lugar. Teníamos sexo todo el tiempo. El Bambino era simpático, gracioso, lindo y dotado como ninguno. ¡Vos sabés!", contó Carmen Barbieri hace un tiempo.

Los picantes detalles que dio Carmen Barbieri

La capocómica decidió contar su vínculo con el ex futbolista en Malas muchachas, el programa del que participaBA en C5N. "Esto es algo que nunca dije ni se supo. A él le da vergüenza admitirlo. Pero yo salí con el Bambino Veira. Fuimos noviecitos y fue genial", contó.

"En ese momento (década del 70) yo estaba bárbara y él era un divino. Fue con el único jugador con el que salí. Fui una botinera por seis meses", agregó Carmen Barbieri.

Y contó más detalles picantes: "Fue una relación totalmente sexual. No lo hacíamos en la cama, lo hacíamos en cualquier lugar. Teníamos sexo todo el tiempo".

Y para finalizar siguió con algunas revelaciones de la intimidad: "El Bambino era simpático, gracioso, lindo y dotado como ninguno. ¡Vos sabés!".

