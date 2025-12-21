Arranca una semana calurosa con una Navidad con 32°: el pronóstico, día por día

En Lomas de Zamora y alrededores de esperan 32° para Navidad.

Una semana con altas temperaturas y un festejo de Nochebuena y Navidad muy caluroso se espera en Lomas de Zamora y sus alrededores, según el pronóstico informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las marcas térmicas irán en aumento y superarán la barrera de los 30°.

El lunes se prevé cielo mayormente nublado a nublado, vientos del sudeste cambiando al este y las marcas térmicas irán de los 21° a los 27°.

Para el martes se anuncia cielo nublado a mayormente nublado, vientos del sur rotando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 21 y los 31°.

En tanto, el miércoles de Nochebuena se espera cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 21° y una máxima de 32°, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.

Ya el jueves de Navidad se prevé cielo mayormente a algo nublado, vientos del este cambiando al noreste y las marcas térmicas irán de los 20° a los 30°, por lo que será el día “más agradable” de toda la semana.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado a nublado, vientos del norte rotando al noroeste y los termómetros se ubicarán entre los 22° y los 32°.

Por su parte, el sábado se espera cielo nublado a mayormente nublado y vientos del sur cambiando al sudoeste, con una temperatura mínima de 21° y una máxima de 30°.