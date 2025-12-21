domingo 21 de diciembre de 2025
21 de diciembre de 2025
Verano.

Arranca una semana calurosa con una Navidad con 32°: el pronóstico, día por día

Esta Navidad se vivirá con calor. El jueves será el día más caluroso de toda la semana, según el pronóstico para Lomas de Zamora.

En Lomas de Zamora y alrededores de esperan 32° para Navidad.

El lunes se prevé cielo mayormente nublado a nublado, vientos del sudeste cambiando al este y las marcas térmicas irán de los 21° a los 27°.

Para el martes se anuncia cielo nublado a mayormente nublado, vientos del sur rotando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 21 y los 31°.

El pronóstico en Nochebuena y Navidad

En tanto, el miércoles de Nochebuena se espera cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 21° y una máxima de 32°, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.

Ya el jueves de Navidad se prevé cielo mayormente a algo nublado, vientos del este cambiando al noreste y las marcas térmicas irán de los 20° a los 30°, por lo que será el día “más agradable” de toda la semana.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado a nublado, vientos del norte rotando al noroeste y los termómetros se ubicarán entre los 22° y los 32°.

Por su parte, el sábado se espera cielo nublado a mayormente nublado y vientos del sur cambiando al sudoeste, con una temperatura mínima de 21° y una máxima de 30°.

