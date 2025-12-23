martes 23 de diciembre de 2025
Escribinos
23 de diciembre de 2025
Para tener en cuenta.

Por Navidad y fin de año, el Gobierno de la Provincia declaró tres días de asueto: a quién alcanza

El gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró asueto administrativo para la Administración Pública Provincial en la última semana del año.

Por Navidad y fin de año, el Gobierno de la Provincia declaró tres días de asueto: a quién alcanza.

Por Navidad y fin de año, el Gobierno de la Provincia declaró tres días de asueto: a quién alcanza.

Quiénes no trabajan en Navidad y quiénes no

Según se detalla en el escrito se “exceptúa del asueto administrativo” al personal dependiente de las “Policías” de la Provincia de Buenos Aires y del “Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad”. La medida tampoco correrá para el “personal dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia que cumpla funciones en los dispositivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, en Hogares y Casas de Abrigo oficiales y el que realice funciones de traslados, al personal que se desempeñe en la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, en la Línea 144 y en los Hogares de Protección Integral, todos dependientes del Ministerio de Mujeres y Diversidad”.

Lee además
Flavia Terigi reemplazará a Alberto Sileoni en el gobierno de Axel Kicillof.
Renovación.

Flavia Terigi reemplazará a Alberto Sileoni en el gobierno de Axel Kicillof
El intendente Federico Otermín recibió al gobernador para supervisar la obra de la secundaria del Polo Educativo del Barrio Nueva Esperanza en Santa Catalina. 
Inversión.

Barrio Nueva Esperanza: Kicillof y Otermín recorrieron la ampliación del Polo Educativo

El “personal hospitalario y del sistema integrado de emergencias sanitarias del Ministerio de Salud que resulte necesario para la cobertura de servicios esenciales, guardia y emergencia y toda otra prestación que no pueda ser interrumpida, el personal comisionado que trabaja en el Operativo de Sol a Sol 2025-2026 y el personal dependiente de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial” deberá seguir trabajando y no estará enmarcado dentro del asueto.

Qué pasará con los bancos

El artículo 3 también aclara que la medida “no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras”. Finalmente se invita al Poder Legislativo, Judicial y a los Municipios a “adoptar idéntica medida”.

En tanto, el Banco Central dispuso otorgar asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre. En este marco, se invita a todas las entidades financieras y cambiarias del país a seguir la misma medida, por lo que los bancos no estarán abiertos en esos días y de esta forma no se podrá hacer trámites presenciales ni comprar dólares.

El uso de los servicios bancarios digitales se consolida como la mejor alternativa para poder gestionar operaciones de forma rápida y sencilla. A través de las plataformas de homebanking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos, es posible realizar transferencias, pagos, consultas de saldo, recargas y una variedad de operaciones sin necesidad de acudir a una sucursal física.

Temas
Seguí leyendo

Flavia Terigi reemplazará a Alberto Sileoni en el gobierno de Axel Kicillof

Barrio Nueva Esperanza: Kicillof y Otermín recorrieron la ampliación del Polo Educativo

Kicillof advirtió que la provincia sufre un "asedio financiero"

Maxi López recordó los pedidos de Navidad de Wanda en MasterChef Celebrity

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Se hicieron marchas contra la decisión del Gobierno de Javier Milei.
Educación.

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar la ley de financiamiento universitario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Se hicieron marchas contra la decisión del Gobierno de Javier Milei.
Educación.

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar la ley de financiamiento universitario