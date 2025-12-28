Calor extremo en el AMBA para la próxima semana

El comienzo del verano no da tregua en el AMBA.

Como lo habían anticipado los especialistas, a una semana del comienzo del verano, otra jornada agobiante se vivió este sábado en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores (AMBA), con una sensación térmica que rozó los 38 grados en horas de la tarde, y un pronóstico poco alentador para los próximos días en cuanto al clima.

Luego del amanecer de este sábado ya se avizoraba un calor extremo; de hecho, antes del mediodía la temperatura ya rondaba los 33 grados, y ni siquiera el viento entregaba algo de alivio.

En tanto, y a medida que avanzaban las horas, la temperatura llegó a los 35,5 grados cerca de las 15, y la térmica trepó hasta los 37,7, un anticipo de lo que deberán soportar los vecinos de la Ciudad y la Provincia durante la próxima semana.

El clima de los próximos días Según el SMN este domingo descenderían levemente los valores extremos, pero la ola de calor continuará hasta la semana próxima, incluído Año Nuevo, con una temperatura que llegaría a los 42 grados y se anunciaron algunas lluvias recién para el viernes 2 de enero.

Después de esa fecha se espera un descenso más pronunciado, con temperaturas que oscilarían entre los 18 y los 24 grados. Por lo tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para el AMBA, es decir, un nivel de riesgo moderado. Este tipo de alerta rige también para Corrientes, Córdoba, La Rioja y Jujuy, que prevé tormentas y fuertes vientos

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas AMBA

Verano

clima