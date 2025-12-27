Cansados de los cortes de luz, vecinos de Canning y San Vicente salieron a la calle contra Edesur

El calor no fue un impedimento para que los vecinos salgan a reclamar ante el deficiente servicio que brinda Edesur.

Pese al calor, decenas de vecinos de Canning y San Vicente se reunieron para marchar en contra de Edesur y reclamar por un servicio digno, dados los reiterados cortes de luz que sufren a diario los barrios que se encuentran en las cercanías de la Ruta Provincial Nº58.

Las altas temperaturas no fueron un impedimento para que los vecinos salgan a la calle y, de manera pacífica, expusieran una problemática que los persigue hace meses: prácticamente todos los días sufren cortes del servicio eléctrico o baja tensión en sus domicilios.

El punto de encuentro fue la estación de servicio que se encuentra ubicada en la intersección de las rutas 58 y 16. Allí, los vecinos se agruparon y mostraron distintas pancartas en contra de la empresa privada que está a cargo de la distribución y comercialización de la energía eléctrica.

Luego, los vecinos se dirigieron con sus autos y en caravana hasta la Rotonda de las Mujeres, donde continuaron efectuando el reclamo sobre un tema sensible que los mantiene en vilo, sobre todo por las altas temperaturas que se estiman para los próximos días en la mayor parte de la Provincia de Buenos Aires.

Una de las pancartas expuestas en la movilización. Los vecinos de Canning y San Vicente pidieron un servicio digno.

Silvia, una de las vecinas que participó de la marcha, vive en el barrio Santa Clara de San Vicente y admitió todos los días sufren “horas y horas de cortes de luz”. “Queremos que en todos los barrios de San Vicente y de Canning haya un servicio acorde a las abultadas tarifas que abonamos. Además de la falta de energía, también hemos sufrido la pérdida de electrodomésticos por desfasajes en las tensiones y no nos parece justo”, reveló sobre el objetivo de la marcha.

1a018f61-e19a-49b6-b2b0-130c658f81d1 Cansados, los vecinos marcharon en contra de Edesur.

“La cantidad de cortes es tremendo. En mi caso, no me puedo dar el gusto de estar sin luz ya que estoy medicado y mi medicación necesita mantener la cadena de frío, pero ya no hay combustible que alcance para abastecer los grupos electrógenos que tenemos la mayoría de los vecinos”, acotó José del barrio Cruz del Sur, también presente en la movilización.

Marianela, del barrio El Ministro (perteneciente a Presidente Perón), se alineó a las palabras de los vecinos y también admitió “cortes y microcortes recurrentes, sumado a la baja tensión diaria” en su vivienda.

“Hemos llamado infinidad de veces a Edesur y no nos dan razones reales sobre el problema. La realidad es que no sabemos qué pensar, si esto es adrede o a causa de la infraestructura que no aguanta. En verano pasamos días y noches completamente sumidos en este desastre”, admitió, desolada.

Anticipan más reclamos contra Edesur

“Hoy nos hicimos escuchar en la ruta, pero esto no termina acá”, adelantó Silvia. Y es que el próximo viernes 2 de enero, a partir de las 14, se movilizarán hasta las oficinas de Edesur en San Vicente para seguir con el reclamo. “Queremos soluciones reales. Los vecinos nos cansamos”, concluyeron.