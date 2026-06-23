miércoles 24 de junio de 2026
Escribinos
23 de junio de 2026
Susto.

Cayó un cable de alta tensión en Temperley: corte de luz, tránsito interrumpido y suspensión de clases

El corte de luz afectó a varias familias de Temperley tras la caída de un cable de alta tensión, interrumpiendo el servicio y en tránsito en Collivadino al 400.

Vecinos de Temperley afectados por la caida de un cable de alta tensión.

Vecinos de Temperley afectados por la caida de un cable de alta tensión.

Momentos de preocupación se vivieron este martes por la mañana en Temperley luego de que un cable de alta tensión cayera sobre la vía pública en Pío Collivadino al 400, generando el corte de tránsito y la suspensión de clases en algunos establecimientos educativos cercanos por la interrupción del servicio electrico.

Lee además
El aumento será de 2,24% para Edesur en medio de los cortes de luz. 
Insólito.

En plena ola de cortes de luz, el Gobierno confirma un aumento de Edesur
La casa quedó en ruinas por el incendio.
Devastador.

Un incendio provocado por los cortes de luz destruyó una casa, a minutos del brindis

El incidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana y, duró alrededor de una hora, hasta la llegada del personal de Edesur, según relató un testigo a La Unión.

En una de las imágenes aportadas a este medio, se observa la presencia de un móvil del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora que permanecía apostado en el lugar para impedir el paso de vehículos y peatones por precaución.

La preocupación aumentó debido a que en un radio de apenas tres cuadras funcionan al menos tres instituciones educativas, por lo que se decidió restringir la circulación para evitar riesgos.

Corte de luz

Vecinos del barrio registraron la situación con sus teléfonos celulares y compartieron las imágenes con este medio. "Salí porque sentí ruidos de explosiones, y había un cable tirado en el piso que se prendía fuego y hacía explosiones continúas, como 40 minutos hasta que vino Edesur", explicó un testigo.

"Duró más o menos una hora hasta que vino Edesur y pudieron cortarlo", explicó otro vecino, cuya fase de suministro electrico no se vio afectada. Sin embargo, varias familias furieron el corte de luz.

Temas
Seguí leyendo

En plena ola de cortes de luz, el Gobierno confirma un aumento de Edesur

Un incendio provocado por los cortes de luz destruyó una casa, a minutos del brindis

Vecinos de Canning y San Vicente marcharon hacia Edesur para pedir soluciones por los cortes de luz

Más cortes de luz: vecinos de Esteban Echeverría, San Vicente y Canning, cansados de Edesur

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El homenaje recuerda la trayectoria y el compromiso del reconocido obstetra banfileño, Carlos Fayanás.
Eterno.

Homenaje Carlos Fayanás: un grupo de vecinas colocó una placa en el consultorio

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sofi Martínez, viral en las redes socilaes. 
¡Ups!

El blooper de Sofi Martínez cuando pedía un choripán