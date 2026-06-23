Cayó un cable de alta tensión en Temperley: corte de luz, tránsito interrumpido y suspensión de clases

Vecinos de Temperley afectados por la caida de un cable de alta tensión.

Momentos de preocupación se vivieron este martes por la mañana en Temperley luego de que un cable de alta tensión cayera sobre la vía pública en Pío Collivadino al 400, generando el corte de tránsito y la suspensión de clases en algunos establecimientos educativos cercanos por la interrupción del servicio electrico.

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El incidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana y, duró alrededor de una hora, hasta la llegada del personal de Edesur , según relató un testigo a La Unión .

En una de las imágenes aportadas a este medio, se observa la presencia de un móvil del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora que permanecía apostado en el lugar para impedir el paso de vehículos y peatones por precaución.

La preocupación aumentó debido a que en un radio de apenas tres cuadras funcionan al menos tres instituciones educativas, por lo que se decidió restringir la circulación para evitar riesgos.

Corte de luz

Vecinos del barrio registraron la situación con sus teléfonos celulares y compartieron las imágenes con este medio. "Salí porque sentí ruidos de explosiones, y había un cable tirado en el piso que se prendía fuego y hacía explosiones continúas, como 40 minutos hasta que vino Edesur", explicó un testigo.

"Duró más o menos una hora hasta que vino Edesur y pudieron cortarlo", explicó otro vecino, cuya fase de suministro electrico no se vio afectada. Sin embargo, varias familias furieron el corte de luz.