Se desató un conflicto en el streaming Blender y levantaron un programa en vivo

Un conflicto interno sacudió este jueves al canal de streaming Blender, luego de que el programa “Último Aviso” decidiera no salir al aire en solidaridad con trabajadores cuyos contratos no fueron renovados, en medio de una disputa por las condiciones salariales.

Según recoge la agencia NA, a partir de fuentes vinculadas al conflicto, la tensión se originó por la modalidad de actualización de los salarios. Hasta 2025, la empresa otorgaba aumentos trimestrales, pero este año propuso extender ese esquema a revisiones cada seis meses.

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"Blender": Por lo que sucedió durante su programa #ÚltimoAviso pic.twitter.com/yOv1ghakuF

La medida generó diferencias entre parte de los trabajadores y la conducción de la empresa. En ese contexto, un grupo de empleados que participaba de las negociaciones impulsó una asamblea y analizó distintas medidas de protesta, entre ellas la posibilidad de no realizar la transmisión de la programación como forma de visibilizar el reclamo.

Siempre de acuerdo con la versión de las fuentes consultadas, la conducción de Blender, encabezada por la directora de contenidos Liliana Parodi, resolvió no renovar los contratos de algunos de los trabajadores que promovían esa iniciativa.

Luego de conocerse esa decisión, el equipo de “Último Aviso” optó por levantar la emisión prevista para este jueves como muestra de solidaridad con los desvinculados, profundizando el conflicto dentro de la señal.

image Conflicto en el streaming Blender.

El comunicado del streaming Blender

El streaming Blender aseguró que continuará invirtiendo, generando empleo y cumpliendo con todas sus obligaciones, luego de denunciar que un grupo reducido de personas intentó condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión.

A través de un comunicado, la compañía afirmó que genera trabajo para más de 100 personas, honra sus compromisos y cumple “en tiempo y forma con todas sus obligaciones”.

Sostuvo que “un grupo reducido de personas adoptó conductas incompatibles con los valores de la compañía”, al intentar “condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión en el marco de una negociación entre las partes”.

“En un contexto como el actual, BLENDER continuará invirtiendo, generando empleo y trabajando para ofrecer cada día el mejor contenido a su comunidad”, expresó la compañía en el comunicado.