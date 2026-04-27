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27 de abril de 2026
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History estrena un documental íntimo sobre Pepe Mujica

El documental sobre Pepe Mujica, producido por History, propone un acercamiento profundo y conmovedor a la vida y de su pensamiento.

History estrena un documental íntimo sobre Pepe Mujica.

History estrena un documental íntimo sobre Pepe Mujica.

History 2 presenta el próximo martes Pepe Mujica: un pasajero infinito, un documental de treinta minutos que propone un acercamiento profundo y conmovedor a la vida y el pensamiento del expresidente de Uruguay, una de las figuras más singulares de la política latinoamericana.

El estreno llega en un momento significativo, a pocos días de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Pepe Mujica murió el 13 de mayo de 2025 a los 89 años, tras atravesar un cáncer que había hecho público meses antes, dejando una huella imborrable tanto en Uruguay como en el escenario internacional.

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El documental, que también estará disponible en YouTube, adquiere un valor especial al incluir una de las últimas entrevistas que el ex mandatario concedió antes de morir.

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La vida de Pepe Mujica, en un documental de History.

La vida de Pepe Mujica, en un documental de History.

Lejos de limitarse a un repaso biográfico, la propuesta se construye como una experiencia reflexiva y universal. A través de una conversación íntima, Pepe Mujica comparte su mirada filosófica sobre el tiempo, la vida y la sociedad contemporánea, cuestionando el ritmo acelerado del mundo moderno y la lógica del consumo.

“Creo que el tiempo es implacable. Entierra y borra todo. Por esto hemos inventado una civilización que no puede parar…”, reflexiona en uno de los momentos centrales del especial.

La figura de Pepe Mujica

La figura de Pepe Mujica trasciende su paso por la presidencia entre 2010 y 2015, período en el que impulsó reformas de fuerte impacto social como la legalización del matrimonio igualitario, la regulación del cannabis y políticas de inclusión. Su liderazgo, marcado por una visión humanista y pragmática, lo convirtió en un referente global.

Conocido como “el presidente más austero del mundo”, su estilo de vida reforzó una imagen coherente con su pensamiento. Esa filosofía también atraviesa el documental, donde advierte sobre los riesgos de confundir el progreso con el consumo y plantea la necesidad de un cambio cultural.

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