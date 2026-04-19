Netflix estrena la película documental "Yiya Murano: Muerte a la hora del té"

La plataforma Netflix presentó el tráiler y las primeras imágenes de " Yiya Murano : Muerte a la hora del té", su nueva película documental sobre uno de los casos policiales más impactantes de Argentina que se estrenará a nivel global el próximo jueves.

Antes de su lanzamiento oficial, la película tendrá una proyección especial el viernes a las 19 en el Cine Gaumont, en el marco del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) , uno de los eventos cinematográficos más importantes de la región.

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El documental aborda la historia de Yiya Murano , quien envenenó a sus amigas en la Argentina de fines de los ‘70 para ocultar estafas económicas, convirtiéndose con el tiempo en una figura oscura de la cultura popular.

Ya en libertad durante los ‘90, su figura trascendió el ámbito judicial para instalarse en los medios, donde construyó una imagen mediática marcada por el carisma, el humor y la controversia.

image El hijo de Yiya Murano participó de la película de Netflix.

La película también incorpora la voz de su hijo, Martín Murano, quien continúa buscando exponer el verdadero rostro de su madre y reivindicar a las víctimas, en contraste con la imagen pública que ella supo construir.

Dirigida por Alejandro Hartmann y producida por Haddock Films junto a Vanessa Ragone, la producción se suma al catálogo de documentales argentinos de crímenes reales disponibles en Netflix, como El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas y Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”