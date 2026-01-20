martes 20 de enero de 2026
Escribinos
20 de enero de 2026
¡Felicitaciones!

La primera foto de Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo

Sofía Pachano compartió en las redes sociales la primera foto de Vito, su bebé recién nacido de su relación con Santiago Ramundo.

Sofía Pachano fue mamá por primera vez.&nbsp;

Sofía Pachano fue mamá por primera vez. 

A casi seis años de romance con Santiago Ramundo, Sofía Pachano fue mamá por primera vez y compartió su felicidad en redes sociales. “Holi Vito Ramundo Pachano”, escribió la actriz junto a la primera foto de su bebé recién nacido.

Como era de prever, la imagen rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores y colegas en las redes sociales.

Lee además
Juana Repetto espera su tercer hijo.
Agranda la familia

Juana Repetto reveló el sexo de su bebé en camino con un emotivo video
Se mostró muy sincera sin romantizar la etapa de gestación.
Feliz

Oriana Sabatini reveló el sexo del bebé que espera con Paulo Dybala

La única hija de Aníbal Pachano y Ana Sanz, que brilla como actriz, cocinera e influencer, le dio la bienvenida a su esperado bebé con total alegría.

image
Sofía Pachano compartió en las redes sociales la foto de su bebé.

Sofía Pachano compartió en las redes sociales la foto de su bebé.

Sofía Pachano y todos los preparativos para la llegada de Vito

A mediados de 2025, Sofía Pachano comenzó a remodelar su casa para recibir a su bebé, fruto de su amor con Santiago Ramundo, un actor con quien tienen una relación desde 2020.

La actriz subió un video a Instagram contando los cambios que están haciendo en su hogar y adelantó que el cuarto del bebé en camino será lo último en hacer.

“Bueno, estamos haciendo muchas cosas en la casa antes de que llegue ‘bebé de Millas’. El cuarto va a ser lo último. Recuerden que estoy en el cuarto mes, falta un montón”, contó Sofía en aquellos días.

Temas
Seguí leyendo

Juana Repetto reveló el sexo de su bebé en camino con un emotivo video

Oriana Sabatini reveló el sexo del bebé que espera con Paulo Dybala

Camila Homs y José Sosa revelaron el nombre elegido para su bebé

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Elián Robles, ascendió con Acassuso y es nuevo jugador de Brown de Adrogué.
Siguen las firmas.

Brown de Adrogué sumó a un volante campeón y un extremo de la Liga Profesional