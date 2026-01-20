La primera foto de Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo

A casi seis años de romance con Santiago Ramundo, Sofía Pachano fue mamá por primera vez y compartió su felicidad en redes sociales . “Holi Vito Ramundo Pachano”, escribió la actriz junto a la primera foto de su bebé recién nacido.

Como era de prever, la imagen rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores y colegas en las redes sociales.

La única hija de Aníbal Pachano y Ana Sanz, que brilla como actriz, cocinera e influencer, le dio la bienvenida a su esperado bebé con total alegría.

A mediados de 2025, Sofía Pachano comenzó a remodelar su casa para recibir a su bebé, fruto de su amor con Santiago Ramundo, un actor con quien tienen una relación desde 2020.

Sofía Pachano compartió en las redes sociales la foto de su bebé.

La actriz subió un video a Instagram contando los cambios que están haciendo en su hogar y adelantó que el cuarto del bebé en camino será lo último en hacer.

“Bueno, estamos haciendo muchas cosas en la casa antes de que llegue ‘bebé de Millas’. El cuarto va a ser lo último. Recuerden que estoy en el cuarto mes, falta un montón”, contó Sofía en aquellos días.