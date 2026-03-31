El hermano de la víctima de las gitanas prófugas criticó la liberación del comisario cómplice

El hermano de Merlín Díaz , la peluquera que se quitó la vida tras una estafa en Ingeniero Budge , lamentó la liberación del comisario acusado de colaborar en la fuga de una de las gitanas prófugas porque "complica el trabajo de la fiscalía".

"El fiscal hace su trabajo de atrapar a la gente involucrada, pero se complica si los liberan", agregó Alexander sobre la decisión del juez de Garantías 3 de Lomas de Zamora , Gustavo Gaig , quien se hizo cargo del caso, en lugar de su par Laura Ninni , de licencia al momento de la resolución.

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En diálogo con La Unión , el joven contó que sigue atento a la causa, con la esperanza de que las mujeres acusadas de engañar con el "cuento del tío" a su hermana sean detenidas.

Se trata de las imputadas que se fugaron antes de ser atrapadas por la policía, tras la muerte de la víctima. Desde entonces, se mantienen ocultas para burlar a la Justicia.

Gitanas Las imágenes de las gitanas acusadas.

El policía cómplice de las gitanas

El comisario Leonardo Ponte Winsto, acusado de colaborar en la fuga de una de las gitanas estafadoras prófugas desde el suicidio de Merlín Díaz, fue liberado la semana pasada por no tener antecedentes penales. Sin embargo, continuará ligado a la causa por los delitos de "encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Para el fiscal de la UFI 19 de Lomas, Ignacio Torrigino, el sospechoso brindó información clave para que una de las prófugas pudiera escapar antes de que llegara la Policía.

El hombre cumplía tareas de seguridad en una planta verificadora de Ituzaingó y fue arrestado en su vivienda. Durante el operativo, los agentes incautaron teléfonos celulares que serán peritados y también dinero en efectivo.