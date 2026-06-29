Lucas Licht: "Sabemos que tenemos que ser regulares"

La segunda rueda de la Primera B se puso en marcha y Talleres de Escalada , de la mano de Lucas Licht , comenzó con un triunfo ajustado sobre el CADU para transformarse en el único escolta de Excursionistas al aprovechar los puntos que dejaron Arsenal y Villa Dálmine..

El entrenador Lucas Licht calificó como “muy buena” la primera parte del año, pero instó a “mejorar” si es que se quiere cumplir el objetivo del ascenso.

Otra firma. Talleres de Escalada extendió el contrato de una de sus figuras

“La primera ronda fue muy buena, ésta la tenemos que mejorar si queremos pelear arriba por el sueño que tenemos. Ya se empezó a mejorar. Sabemos que tenemos que ser regulares, no podemos tener irregularidades, no las tuvimos el torneo pasado (por la primera rueda) sacando algunos partidos, perdimos solo cuatro”, analizó.

Los finales de temporada son los mejores, el margen se achica y hay que ser frío y calcular. Están los equipos que pelearán el primer puesto, los que intentarán atrapar el Reducido para el segundo ascenso y los que lucharán por no descender.

Fernando Enrique Fernando Enrique le dio la victoria al equipo de Lucas Licht.

Eso lo tiene bien en claro el exVilla San Carlos: “Para ser perfecto tenés que perder menos que esos cuatro partidos, que va a ser difícil. Es una categoría que es difícil, Dálmine pierde local (con Camioneros), no es nada fácil”. Además, Arsenal no pudo con Sportivo Dock Sud (0-0), posibilitando que el Albirrojo trepe al 2º puesto.

Qué le falta a Talleres de Escalada

En ese sentido, puso como ejemplo el partido contra el CADU (1-0), donde resaltó el “resultado” por sobre la “propuesta futbolística” de sus dirigidos. “Más allá del resultado, el juego no fue bueno, nos tenemos que animar a más. Sirve para demostrarse a ellos mismos que se puede pelear arriba”, sostuvo.

Pero, también sabía que “teníamos que empezar ganando, contra un rival que a Talleres le cuesta. Hay que tratar de estar en el pelotón de los primeros cuatro, lo logramos, pero hay que corregir, sobre todo lo hecho en el segundo tiempo”.

La receta de Lucas Licht es ir no más allá del próximo desafío, que será en la Barranca. “Vamos a ir partido a partido, pensando en Argentino de Quilmes”, dijo.

Hasta el momento, el mercado de pases no se activó para reforzar el plantel. Sin más precisiones, el DT afirmó que “veremos si se sumará algún jugador, la verdad que estoy muy contento con el plantel que tenemos, los chicos que están entienden cada uno su momento, todos están bien para jugar y si se puede jerarquizar el plantel lo vamos a hacer, pero no tengo ninguna desesperación”. La fecha límite es el próximo jueves 2 de julio, hasta las 18 horas.