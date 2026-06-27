Talleres de Escalada le ganó a CADU y sigue siendo escolta en la Primera B

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Talleres de Escalada ganó con lo justo y no le sobró nada

Talleres de Escalada se impuso por 1 a 0 sobre Defensores Unidos de Zárate por la fecha número 22 de la Primera B. Con gol de Fernando Enrique de penal, el albirrojo logró la diferencia en la primera parte y quedó a tres puntos de Excursionistas, el único líder del campeonato.

El equipo dirigido por Lucas Licht prolongó su buen momento al sumar tres puntos vitales en la lucha por el ascenso, mientras que los de Zárate siguen con la malaria cada vez que salen de su estadio.

El encuentro comenzó con un ritmo frenético por parte del dueño de casa. Talleres salió decidido a asfixiar la salida de CADU, pero chocaba una y otra vez con sus imprecisiones en ataque. Varias chances fueron desperdiciadas por Matías Samaniego y Leonel Barrios en ofensiva, hasta que llegó el penal sobre Federico Versaci sobre el final de la primera parte. Fue Fernando Enrique el que se hizo cargo de la acción para poner el 1 a 0 y darle la tranquilidad al conjunto de Escalada.

Un complemento de dientes apretados

En la segunda mitad, el libreto del partido cambió por completo. Defensores Unidos adelantó sus líneas y manejó la posesión de la pelota, aunque careció de ideas claras para lastimar en los últimos metros.

Talleres, ordenado en defensa y replegado en su propio campo, apostó al contragolpe para liquidar el partido. El arquero Mauro Casoli se transformó en figura sobre el cierre al tapar un mano a mano clave en el minuto 88, asegurando una victoria que ilusiona firmemente al albirrojo con seguir dando pelea en la cima del campeonato.

Con este triunfo, Talleres de Escalada suma 42 puntos, se ubica a tres unidades del líder Excursionistas y en la próxima fecha visitará a Argentino de Quilmes por la fecha número 23.