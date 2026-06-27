sábado 27 de junio de 2026
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27 de junio de 2026
En Timote y Castro.

Talleres de Escalada le ganó a CADU y sigue siendo escolta en la Primera B

Talleres de Escalada se impuso por 1 a 0 sobre Defensores Unidos de Zárate por la fecha número 22 de la Primera B. El único gol lo hizo Fernando Enrique.

Diario La Unión | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Talleres de Escalada se juega su chance de ser líder en la Primera B.

Talleres de Escalada se juega su chance de ser líder en la Primera B.

Talleres de Escalada se juega su chance de ser líder en la Primera B.

Talleres de Escalada se juega su chance de ser líder en la Primera B.

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Talleres de Escalada ganó con lo justo y no le sobró nada

Talleres de Escalada se impuso por 1 a 0 sobre Defensores Unidos de Zárate por la fecha número 22 de la Primera B. Con gol de Fernando Enrique de penal, el albirrojo logró la diferencia en la primera parte y quedó a tres puntos de Excursionistas, el único líder del campeonato.

El equipo dirigido por Lucas Licht prolongó su buen momento al sumar tres puntos vitales en la lucha por el ascenso, mientras que los de Zárate siguen con la malaria cada vez que salen de su estadio.

El encuentro comenzó con un ritmo frenético por parte del dueño de casa. Talleres salió decidido a asfixiar la salida de CADU, pero chocaba una y otra vez con sus imprecisiones en ataque. Varias chances fueron desperdiciadas por Matías Samaniego y Leonel Barrios en ofensiva, hasta que llegó el penal sobre Federico Versaci sobre el final de la primera parte. Fue Fernando Enrique el que se hizo cargo de la acción para poner el 1 a 0 y darle la tranquilidad al conjunto de Escalada.

Un complemento de dientes apretados

En la segunda mitad, el libreto del partido cambió por completo. Defensores Unidos adelantó sus líneas y manejó la posesión de la pelota, aunque careció de ideas claras para lastimar en los últimos metros.

Talleres, ordenado en defensa y replegado en su propio campo, apostó al contragolpe para liquidar el partido. El arquero Mauro Casoli se transformó en figura sobre el cierre al tapar un mano a mano clave en el minuto 88, asegurando una victoria que ilusiona firmemente al albirrojo con seguir dando pelea en la cima del campeonato.

Con este triunfo, Talleres de Escalada suma 42 puntos, se ubica a tres unidades del líder Excursionistas y en la próxima fecha visitará a Argentino de Quilmes por la fecha número 23.

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Final del partido

Talleres de Escalada le ganó a Defensores Unidos de Zárate por 1 a 0 por la fecha número 22 de la Primera B.

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Talleres no puede liquidarlo

Cerca del final del partido, Fernando Enrique remató y su disparo se fue por arriba del travesaño.

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Partido de ida y vuelta

Ahora se lo perdió Talleres de Escalada con un remate de Pablo Cortizo que se fue desviado.

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Se salvó Talleres

Matías Bazzi impidió sobre la línea que Defensores ponga el empate. Partido frenético.

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Clarísima para el CADU

Una mala salida de Mauro Casoli le dio la posibilidad a Manuel López Scaglia de anotar el empate pero no pudo ser por la falta de efectividad.

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No se puede creer

Sebastián Gallardo y Matías Samaniego enfrentaron al arquero en un mano a mano y el delantero terminó errando una situación increíble. Talleres se perdió el segundo.

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De área a área

Primero lo tuvo Samaniego nuevamente enfrenando a Henricot y en la réplica Mauro Casoli salvó a Talleres de lo que era el empate de Defensores.

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Comenzó el segundo tiempo

Talleres de Escalada le gana por 1 a 0 a Defensores Unidos y le mete presión a Excursionistas en la cima de la Primera B.

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Final del primer tiempo

Talleres de Escalada le gana 1 a 0 a Defensores Unidos al término de la primera parte.

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¡¡¡¡GOOOOL DE TALLERES!!!!

Fernando Enrique con un fuerte disparo pone el 1 a 0 a favor de Talleres de Escalada sobre Defensores Unidos.

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Penal para Talleres de Escalada

Fuerte infracción sobre Federico Versaci y la pena máxima a favor del local.

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Otra vez lo tuvo Talleres

Una buena combinación en ataque, dejó otra vez a Matías Samaniego cara a cara con Fabricio Henricot, pero el delantero de Talleres no pudo otra vez poner el primero.

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Increíble

Matías Samaniego tuvo el gol pero su disparo se fue por arriba del travesaño. Talleres no puede vulnerar el arco rival.

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CADU se acerca

Luego de una asociación en ataque, Nicolás Malvacio salvó a Talleres de la caída de su valla.

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Talleres cerca del primero

Luego de un centro desde la derecha cabeceó Matías Bazzi y la pelota se fue cerca del primer palo.

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Comenzó el partido

Ya juegan Talleres de Escalada y Defensores Unidos de Zárate por la Primera B.

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Ya se viene Talleres de Escalada ante Defensores Unidos de Zárate

Formaciones confirmadas

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Sebastián Gallardo, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Isaias Ciavarelli; Matías Samaniego, Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.

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Defensores Unidos de Zárate: Fabricio Henricot; Mauro Alarcón, Julio López, Franco Suárez, Luis Olivera; Maximiliano Ortigoza, Alex Baigorria, Joaquín Tello; Santiago Patroni, Manuel López Scaglia, Martín Giménez. DT: Gustavo Puebla.

Estadio: Pablo Comelli.

Árbitro: Nicolás Mastroieni

TV: LPF Play

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