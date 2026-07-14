La buena racha de Talleres de Escalada llegó a su fin: perdió 2 a 1 con Deportivo Armenio

Un efectivo Deportivo Armenio frenó a Talleres de Escalada

La buena racha de Talleres de Escalada llegó a su fin. Después de ocho partidos sin conocer la derrota, perdió por 2 a 1 contra Deportivo Armenio por la fecha 25 de la Primera B y dejó escapar una buena oportunidad para quedar como único puntero del certamen.

El equipo de Lucas Licht no perdía desde el 23 de mayo cuando fue derrotado por Sportivo Italiano y desde ahí hilvanó cinco victoria y tres empates. Sin embardo, en Ingeniero Maswichtz, se topó con un equipo duro, que jugó mejor y mereció quedarse con la victoria, algo que logró gracias los goles de Gonzalo Figueroa y Ramón Gerez. De penal, Ignacio Colombini había marcado el empate transitorio.

En cuanto al desarrollo, el primer tiempo dejó muy poco. Casi sin situaciones en las áreas, la única chance llegó pasados los 40 minutos con un cabezazo de Benjamín Ortiz que tapó bien Mauro Casoli. Por eso, lo mejor se vio en el segundo tiempo, donde Armenio mostró una mejor cara y sobre el cierre del partido, con el gol de Gerez, le puso justicia al marcador.

Con esta derrota, Talleres de Escalada se quedó con 46 puntos y no pudo aprovechar la derrota de Arsenal ante Argentino de Quilmes para subirse nuevamente a lo más alto de las posiciones. El que sí lo aprovechó fue Excursionistas, que ganó su partido y recuperó su condición de líder en la Primera B.