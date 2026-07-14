La buena racha de Talleres de Escalada llegó a su fin: perdió 2 a 1 con Deportivo Armenio

Un efectivo Deportivo Armenio frenó a Talleres de Escalada
La buena racha de Talleres de Escalada llegó a su fin. Después de ocho partidos sin conocer la derrota, perdió por 2 a 1 contra Deportivo Armenio por la fecha 25 de la Primera B y dejó escapar una buena oportunidad para quedar como único puntero del certamen.
El equipo de Lucas Licht no perdía desde el 23 de mayo cuando fue derrotado por Sportivo Italiano y desde ahí hilvanó cinco victoria y tres empates. Sin embardo, en Ingeniero Maswichtz, se topó con un equipo duro, que jugó mejor y mereció quedarse con la victoria, algo que logró gracias los goles de Gonzalo Figueroa y Ramón Gerez. De penal, Ignacio Colombini había marcado el empate transitorio.
En cuanto al desarrollo, el primer tiempo dejó muy poco. Casi sin situaciones en las áreas, la única chance llegó pasados los 40 minutos con un cabezazo de Benjamín Ortiz que tapó bien Mauro Casoli. Por eso, lo mejor se vio en el segundo tiempo, donde Armenio mostró una mejor cara y sobre el cierre del partido, con el gol de Gerez, le puso justicia al marcador.
Con esta derrota, Talleres de Escalada se quedó con 46 puntos y no pudo aprovechar la derrota de Arsenal ante Argentino de Quilmes para subirse nuevamente a lo más alto de las posiciones. El que sí lo aprovechó fue Excursionistas, que ganó su partido y recuperó su condición de líder en la Primera B.
¡Final del partido!
Talleres de Escalada perdió por 2 a 1 contra Deportivo Armenio de visitante y cortó una racha de ocho partidos sin perder. Los goles: Figueroa y Genrez para el local y Colombini -de penal- anotó para el Tallarín.
¡GOL DE ARMENIO!
Sobre los 43 minutos, el local volvió lastimar y otra vez se puso en ventaja: tras un remate en el palo de Figueroa (la figura de la cancha), Ramón Gerez se quedó con el rebote y marcó el 2 a 1 para el local.
¡GOL DE TALLERES DE ESCALADA!
Ignacio Colombini pateó el penal y con un remate contra un palo, anotó el empate 1 a 1 sobre los 23 minutos.
¡PENAL PARA TALLERES DE ESCALADA!
Sobre los 22 minutos, y tras un lateral al área de Matías Bazzi, Iván Cardozo tocó la pelota con la mano cuando rechazó de cabeza y el juez no dudó: penal para la visita.
Casoli volvió a salvar a Talleres de Escalada
El equipo de Lucas Licht no la pasa bien y su arquero volvió a salvar, esta vez con una doble atajada: primero conteniendo un remate desde afuera del área de Barrionuevo y después quedándose con el rebote ante la llegada de Figueroa.
Otra clara para el local
Sobre los 11 minutos, Deportivo Armenio se perdió el segundo con un cabezazo en el palo de Mauro Dávila, tras una buena jugada de Figueroa por izquierda.
¡GOL DE ARMENIO!
Sobre los 6 minutos, el local aprovechó la buena pegada de Almanza y lastimó desde un córner. El mediocampista envió un preciso centro, Ortiz cabeceó al palo y el rebote le quedó a Figueroa, que definió a la red para el 1 a 0.
¡Arrancó el segundo tiempo!
Talleres de Escalada y Deportivo disputan los últimos 45 minutos en el estadio República de Armenia. Van 0 a 0
¡Final del primer tiempo!
En un partido de trámite parejo, Talleres de Escalada y Deportivo Armenio igualan 0 a 0 por la fecha 25 de la Primera B.
¡Se salvó Talleres de Escalada!
Sobre los 39 minutos, Deportivo Armenio tuvo la más clara hasta el momento y se topó con una gran respuesta de Mauro Casoli, que le tapó el gol a Benjamín Ortiz para el local tras un tiro libre de Almanza.
No sacan diferencias en el estadio República de Armenia
Al cabo de los primeros 20 minutos, Talleres y Deportivo Armenio no consiguen imponer condiciones en un partido que, hasta el momento, no tiene emociones.
¡Arrancó el partido!
Talleres de Escalada y Deportivo Armenio disputan los primeros 45 minutos por una nueva fecha de la Primera B.
Formaciones de Deportivo Armenio y Talleres de Escalada
Deportivo Armenio: Juan Pablo Rodríguez; Benjamín Ortiz, Iván Cardozo, Julián Echeverría y Nicolás Mosca; Franco Almanza, Facundo Tello, Diego Barrionuevo y Mauro Dávila; Luciano Villalva y Gonzalo Figueroa. DT: Fernando Ruiz.
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Jhonson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Milton Cantero, Isais Ciavarelli; Matías Samaniego, Ignacio Colombini.. DT: Lucas Licht.