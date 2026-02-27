Las palabras de Pedro Troglio sobre la salida de Marcelo Gallardo: "Es muy dañino"

El mundo del fútbol presenció lo que fue la salida de Marcelo Gallardo de River . El entrenador más ganador de la historia del Millonario dijo adiós después del triunfo sobre Banfield por 3 a 1. Para los hinchas que deliraron con la victoria fue una jornada emotiva, pero los dirigidos por Pedro Troglio lo padecieron.

Los goles de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas fueron demasiado para un Banfield apático que nunca pudo reponerse de los golpes que le propinó el conjunto de Nuñez. Ni siquiera con el empate de Mauro Méndez, el Taladro logró acomodarse en el partido. River fue muy superior para regarle la despedida idea a su ídolo.

El entrenador de Banfield no ocultó su admiración por Gallardo en la conferencia de prensa posterior al partido. En esa sintonía, destacó lo "cruel que es el fútbol" . Y apuntó: "El fútbol es muy dañino y se olvida rápidamente de todo. Es decir, de golpe pasás a ser alguien que está haciendo todo mal, y no es así”.

Además, sostuvo: "Yo creo que en el fútbol se gana, se pierde y se empata. A veces hay buenas rachas, a veces hay malas rachas. Hay veces que lo levanta el mismo técnico, hay veces que traés al mejor técnico del mundo y tampoco lo puede levantar. Esto es un montón de cosas”.

Embed Tras la derrota de #Banfield, Troglio se refirió a la salida de Gallardo del Millonario: "EL FÚTBOL ES MUY DAÑINO Y SE OLVIDA RÁPIDAMENTE DE TODO. EXPRESO MI ADMIRACIÓN A GALLARDO, ME DA UNA PENA ENORME PORQUE SÉ LO QUE AMA AL CLUB". pic.twitter.com/ttzN4I2fxc — TyC Sports (@TyCSports) February 27, 2026

La "crueldad en el fútbol", según Pedro Troglio

A pesar de las dificultades que tuvo que sobrellevar Gallardo en su segundo ciclo en River, para Pedro Troglio no hay discusión que valga a la hora de analizar al ahora ex entrenador del Millonario. A propósito, confeso que siente "admiración, por sobre todas las cosas". Y agregó: "Me da una pena enorme porque sé lo que ama a este club y lo que le gusta estar acá, lo que ha dado y quién es. Es el tipo más ganador de la historia, es alguien intocable para mí. Pero bueno, eligió este camino, prefirió esto y está bien”.

"A veces un entrenador analiza. Dicen: ‘No, hace 15 días dijo que veía salida’. Y hay veces que ves salida en 15 días y 15 días después no la ves más por x motivo que pasa. Así que yo, por sobre todas las cosas, mi admiración para él“, expresó Troglio.

Por último, el entrenador de Banfield aseguró que Gallardo es uno de los mejores entrenadores de la historia de River.“Para mí sigue siendo el tipo, junto a Ramón y a tantos otros que han pasado antes, pero de la etapa nueva de River, lo más importante que pasó“. Y completó: “Le deseo todo lo mejor; imagino que está muy triste, pero bueno, esto es el fútbol y le pasa a Gallardo, así que imagínate a todos nosotros”.