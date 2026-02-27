viernes 27 de febrero de 2026
En Escalada.

Estudiantes de Lomas de Zamora y de la UNLa se manifestaron en defensa de los trabajadores de Fate

La actividad fue convocada por el Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes (CEDHA) de la UNLa y el Centro de Estudiantes del Instituto de Lomas de Zamora.

Ocurrió en la intersección de Malabia y Alsina y la actividad fue convocada por el Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes (CEDHA) de la Universidad Nacional de Lanús y el Centro de Estudiantes del Instituto de Lomas de Zamora.

La iniciativa tuvo como eje el acompañamiento a la lucha que llevan adelante los trabajadores, en el marco del debate por la reforma laboral en el Congreso. De la jornada participaron estudiantes universitarios y secundarios, trabajadores de la salud, integrantes del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA) y organizaciones políticas y sociales.

Jornada de manifestación en las calles

Durante es te viernes, los trabajadores despedidos de FATE y organizaciones de izquierda realizaron un corte casi total en la autopista Panamericana, ramal Tigre.

En tanto, la Policía de la Ciudad reprimió a trabajadores despedidos de diferentes fábricas que cortaron el tránsito en la avenida 9 de julio, en el microcentro, para protestar por la falta de empleo. Entre las personas que protestaron hubo docentes, médicos del Garrahan y despedidos de Ilva, Lustramax, Georgalos y Fate.

Día de definiciones.

