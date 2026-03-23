Una empresa familiar de Temperley ganó el primer puesto en el Festival del Alfajor de Suipacha

El ganador del primer Festival del Alfajor que se desarrolló este fin de semana en la ciudad de Suipacha , provincia de Buenos Aires, fue la empresa familiar lomense Mencantó , a cargo de Carina Chirino, que elabora sus propios alfajores artesanales en su taller ubicado en Temperley .

Con mucha emoción recibieron el primer puesto del primer festival que se organizó en esa localidad: "Salimos campeones de Suipacha, ganamos la copa, estamos muy felices", fueron las primeras palabras de Chirino tras recibir la grata noticia de ser los mejores del festival.

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Si bien @mencantoestiloysabor ya se ha consagrado en el Campeonato Argentino del Alfajor, el año pasado en Avellaneda , en la categoría de Mejor Alfajor Artesanal no pensaron que iban a ganar este premio mayor tan lejos de su casa.

"Fue realmente impensado porque fuimos al festival para apoyar ya que era su primera edición, con un jurado que no conoce nuestro alfajor y salimos campeones. Tengo una felicidad enorme", relató sobre este concurso que los vuelve a poner en la cima.

Embed - Festival del Alfajor Suipacha on Instagram: "Ganadores del concurso de la primera edición del Festival del Alfajor en Suipacha Felicitaciones a ellos y a todos los que participaron por el enorme nivel ¡Nos vemos mañana! La fiesta continúa @campeonatoargentinoalfajorok @cea.24rivas @municipalidad_de_suipacha" View this post on Instagram

El concurso contaba con varias categorías: mejor alfajor de chocolate negro, chocolate blanco, de dulce de leche, de fruta, y el de autor que se lo llevó la empresa familiar de Temperley y fue lo que los consagró campeones de todo el festival.

La emprendedora y pastelera Chirino es una constante creadora de alfajores únicos, originales que cranea especialmente para brindar a sus clientes los mejores sabores y desde que comenzó a sumarse en concursos ha obtenido muy buenos resultados.

Un emprendimiento en constante crecimiento en Temperley

Desde 2017 cuando lanzaron la primera línea de alfajores clásicos, Mencantó no paró de crecer. Si bien Chirino es la cabeza del emprendimiento, su familia colabora con ella para que cada alfajor sea 100% artesanal y con productos de primera calidad.

"Para nosotros es un sueño hecho realidad porque jamás pensamos ganar ni este concurso, no los anteriores porque siempre hay muchos postulantes", se sinceró, y agregó: "Somos un taller artesanal chico, por eso cada logro es importante".

En 2018, el proyecto creció y se animaron a lanzar la primera línea, pero de alfajores premium con una gran cantidad de gustos surtidos. "La realidad es que al principio estaba sola, pero cuando comenzó a funcionar el emprendimiento sumé a mi sobrina, a mi marido que se encarga de todo lo que es comprar la materia prima y a mi mamá que se dedica a la pastelería creativa", explicó la pastelera de Temperley, quien dejó su trabajo en relación de dependencia después de la pandemia para dedicarse de lleno a su taller de delicias pasteleras.

Con la copa en la mano en el final del Festival del Alfajor en Suipacha