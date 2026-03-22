Baila en el puente de la estación de Temperley y sueña con acompañar a Flavio Mendoza

Su pasión es la danza y su escenario es el puente de la estación de Temperley.

Con una historia de vida fuerte, pero con una gran resiliencia que lo caracteriza, el "bailarín de la calle", Emma "Dyan" Del Vallerios (31) que se hizo conocido al bailar en medio del puente que está en la estación de tren en Temperley contó detalles de su pasión por la danza y su sueño de trabajar junto a Flavio Mendoza .

Todos los días, Emma sale a la calle a mostrar su talento y pasión por la danza para ganarse la vida. Actualmente, está en plenas edificación de su casa y por eso necesita trabajar duro para poder terminarla porque como él mismo dice, "se viene el invierno y quiero terminar lo básico".

Según contó Emma, su nombre artístico es Dyan y con bajo ese seudónimo quiere llegar a lo más alto: "Lo primero que me acuerdo de mi acercamiento a la danza es ver a las chicas de Bandana en la tele y bailar como ellas. Tenía 8 años y las copiaba. Mi preferida era Ivonne y yo quería ser como ella", contó sobre sus inicios y lo que lo acercó a la danza.

Emma es profe de danzas y se especializa en los estilos: danza afrobeat que es una forma de bailar enérgica y rítmica, Vogue fem que es es un estilo de danza urbana, también rapea y se especializa como artista de circo.

Además, creó su propio emprendimiento de confección de ropa que denominó afroferia con el que también se ha ganado la vida en muchas oportunidades. "Me gusta coser, tengo mi máquina y es una alternativa de trabajo que utilizo porque me dedico a hacer arreglos o a crear prendas para vender", explicó.

Una historia de vida dura y la llegada al puente de Temperley

Si hay algo que marca a Emma es su historia de vida. Sufrió el abuso de su propio padre por lo que su mamá de origen colombiano decidió alejarlo de él y se lo llevó de Argentina a Colombia donde vivieron desde los 8 a los 24 años del "bailarín de la calle", como él mismo se autodenomina en sus redes sociales.

Cuando volvieron al país Emma sufrió una de los golpes más duros de su vida. "Mi mamá falleció en pandemia, víctima del Covid y yo quedé en la calle", contó sobre el momento que lo llevó a lo más oscuro, tuvo que vivir en la calle, enfrentarse con las adicciones y transitar una vida sin familia directa.

Aunque segura que fue muy complicado ese pasaje de su vida, pudo salir adelante, dejó las drogas y enseguida su recurso fue salir a mostrar su talento y su gran pasión por la danza. "Comencé bailando en las calles, también me junté con otros artistas callejeros para trabajar juntos y eso me ayudó mucho a salir adelante, a buscar mis propios ingresos", detalló Emma que pudo acceder a su propia casa que hoy la esta construyendo en Claypole con sus propio esfuerzo.

f09bc348-8ded-405f-a23d-5c1e39364f70 El arte lo sacó de sus momentos más oscuros.

También contó que quien lo sacó de esa gran depresión fue su perrita Aluhe que hoy es su única familia. "Ella es la que me sacó adelante porque entendí que me necesitaba y tenía que estar bien para ella. Me salvó la vida", resaltó sobre el único, leal y verdadero amor que brinda una mascota.

Así fue que en medio de bailar en las plazas, en las calles, encontró su verdadero escenario en el puente de la estación de ferrocarril de Temperley: "Ahí comencé el año pasado, la gente me recibió siempre muy bien y fue lo que llamó la atención y me dio reconocimiento por los videos que fui subiendo a las redes", relató y añadió que si bien sigue allí ha sufrido de algunas amenazas, pero la gente siempre lo defiende.

Sobre su actualidad y sus sueños a futuro

Actualmente, Dyan dicta clases de baile todos los lunes, miércoles y viernes a las 18 en el sakate park de Burzaco, pero lo que más necesita es tener un trabajo fijo, que lo puedan contratar como profe en alguna escuela, gimnasio o estudio de baile.

"Lo que más necesito es terminar mi cada porque se viene el invierno y estoy cocinando a la intemperie, me gustaría que alguien pueda donar una cocina que es fundamental en este momento. Todo lo demás lo estoy haciendo yo mismo, voy construyendo mi casita de a poco", contó.

Recientemente le hicieron una nota en el programa que conduce Carmen Barbieri en Canal Nueve y contó que gracias a ello y por el aporte de la gente se pudo comprar los elementos para terminar el baño de su casa: "Carmen pasó mi alias y ese dinero lo usé para mi casa que es prioridad en este momento", detalló.

Sobre el futuro contó que su sueño es trabajar junto a Flavio Mendoza en alguno de sus mega espectáculo porque lo vincula mucho al artista su formación en circo. "Adicioné para estar en el staff de Flavio, pero no quedé. También me encantaría estar en la tele, participar en algún programa, esa es una de mis metas", auguró.

Emma continúa con cada una de sus salidas laborales porque su prioridad es terminar su casa lo antes posible. Cualquier ayuda será muy bienvenida para este artista que le pone todo para salir adelante.

Los que quieran contactarse con Emma pueden dejarle un mensaje en sus redes: @bailarin_delacalle en Instagram o en TikTok en @bailarindelacalle

Así baila el artista en el puente