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21 de junio de 2026
Historia.

La esquina del centro de Lomas de Zamora detenida en el siglo XIX

Donde hoy se cruzan las calles Azara y Sáenz, funcionó durante décadas el célebre almacén de los Broggi, en una histórica esquina sin ochava.

Diario La Unión | Sergio Lapegüe
Por Sergio Lapegüe
Azara y Saénz, en Lomas de Zamora.

Azara y Saénz, en Lomas de Zamora.

Hoy cuesta imaginar una esquina céntrica que conserve una construcción cerrada en ángulo recto. La mayoría de las ciudades eliminaron hace décadas esas formas para dar lugar a las ochavas, indispensables para mejorar la visibilidad de peatones y vehículos. Sin embargo, en pleno corazón de Lomas de Zamora, sobrevivió durante muchos años una excepción que parecía detenida en el tiempo: una histórica esquina sin ochava cuyas raíces se hundían en el siglo XIX.

Calles céntricas de Lomas de Zamora

Allí, donde hoy se cruzan las calles Azara y Sáenz, funcionó durante décadas el célebre almacén de los Broggi. Su aspecto remitía a otra época. La construcción colonial exhibía ventanales protegidos por altas rejas de hierro forjado que sobresalían hacia la calle, mientras que en el interior los postigones completaban una estampa que parecía salida de otro siglo.

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Las gruesas vigas de madera sostenían los techos y la iluminación dependía de candiles de sebo. En las estanterías, típicas de las antiguas pulperías, se alineaban botellas de ginebra, aguardiente y grapa. Los amplios mostradores de estaño y las mesas repartidas en el salón eran el punto de encuentro de los vecinos, que se reunían para jugar al truco o al mus y, de vez en cuando, improvisar alguna payada.

Hacia 1897, uno de los habitués era don Manuel Castro. Este reconocido vecino solía detener allí su carruaje para compartir una copa. Junto con otros pioneros lomenses, entre ellos integrantes de las familias Grigera y Portela, participaba de largas conversaciones sobre el desarrollo y el porvenir del pueblo. Poco después, entre 1898 y 1899, Castro ocuparía el cargo de intendente municipal del Partido de Lomas de Zamora.

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