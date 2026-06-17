Lomas de Zamora: cayó un ladrón acusado de cometer multiples robos en comercios

El acusado fue detenido en Lomas de Zamora.

Un hombre de 42 años fue detenido acusado de tres robos en distintos comercios de Lomas de Zamora , y tras su arresto, se determinó que sería el autor de otros hechos similares cometidos días atrás en la misma zona, y en los que fue reconocido gracias a los videos de las cámaras de seguridad.

Fuentes policiales informaron a La Unión que el pasado 15 de junio, personal del Comando de Patrullas acudió a un comercio de bicicletas tras un llamado al 911 . En el lugar, la propietaria relató que escuchó ruidos provenientes del local, ubicado en el frente de su vivienda, y al salir observó a un hombre que escapaba con una bicicleta tras haber ingresado al negocio.

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Minutos después, los efectivos fueron alertados sobre un segundo robo. Según el testimonio de la víctima, un hombre ingresó a su negocio y sustrajo 100 mil pesos en efectivo de la caja registradora. Además, se llevó el teléfono celular de un cliente que se encontraba en el lugar.

Tras recabar las características físicas aportadas por las víctimas, los investigadores determinaron que ambos episodios habían sido cometidos por la misma persona, e intensificaron la búsqueda hasta dar con el sospechoso a pocas cuadras del lugar de los hechos.

Robos El detenido quedó filmado por las cámaras de seguridad.

Reconocido por los videos

Durante el procedimiento los uniformados secuestraron la bicicleta robada, el dinero sustraído y el teléfono celular perteneciente a una de las víctimas.

La causa quedó en manos de la UFI 11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que dispuso la aprehensión del acusado y el inicio de actuaciones por los delitos de hurto y robo reiterado.

En paralelo, personal del Gabinete Técnico Operativo investiga el posible vinculo del detenido con otros hechos de similares características registrados el pasado 10 de junio, en los que quedó registrado en imágenes de las cámaras de seguridad.