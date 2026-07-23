jueves 23 de julio de 2026
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23 de julio de 2026
Juicio.

Uno de los asesinos de Fernando Pérez Algaba intentará revertir el fallo

La defensa de Nahuel Vargas anticipó que presentará un recurso de casación contra el veredicto de culpabilidad dictado por el jurado popular.

Nahuel Vargas junto a los otros asesinos de Fernando Pérez Algaba.

Nahuel Vargas junto a los otros asesinos de Fernando Pérez Algaba.

La defensa de Nahuel Vargas, uno de los tres condenados por el crimen de Fernando Pérez Algaba, anticipó antes de la audiencia de cesura prevista para el próximo 5 de agosto, que presentará un recurso de casación para revertir la condena de prisión perpetua.

La novedad fue notificada oficialmente a la querella, aunque, por el momento, no modifica el cronograma del proceso, por lo que la audiencia previa al dictado de la sentencia se realizará en la fecha prevista ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora.

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Vargas, junto a Maximiliano Pilepich y Matías Gil, fue declarado culpable por un jurado popular del delito de "homicidio agravado por alevosía, codicia, premeditación y el uso de arma de fuego", una calificación que prevé como única pena la perpetua.

En diálogo con La Unión, el abogado querellante Javier Baños había explicado que la audiencia de cesura constituye una instancia meramente formal, ya que la pena no admite graduación por tratarse de un delito cuya sanción está fijada por la ley.

Fernando Pérez Algaba, la víctima del macabro crimen.

Fernando Pérez Algaba, la víctima del macabro crimen.

Tras esa audiencia, el juez a cargo del juicio contará con un plazo de cinco días hábiles para dar a conocer la sentencia definitiva contra los tres imputados.

El crimen de Fernando Pérez Algaba

Fernando Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de General Rodríguez, adonde había concurrido para reclamar una deuda de US$200 mil que, según la investigación, mantenía Maximiliano Pilepich con él.

De acuerdo con la acusación, el empresario recibió dos disparos y luego su cuerpo fue descuartizado. Sus restos fueron abandonados en distintos puntos de Ingeniero Budge, donde parte del cadáver fue hallado dentro de una valija.

El otro juicio

Mientras Pilepich, Vargas y Gil esperan la condena a prisión perpetua, otros cuatro imputados esperan afrontar un juicio ordinario, aunque ese debate aún no tiene fecha de inicio.

Se trata de Flavia Lorena Bombrad, acusada de haber tendido una trampa a la víctima; el comisario Horacio Córdoba, señalado por haber participado en el desmembramiento y ocultamiento del cuerpo; y Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, acusados de colaborar en el traslado del cadáver.

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