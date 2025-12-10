La charla de Ian Lucas y Wanda Nara sobre los rumores con Evangelina Anderson

En un momento, el participante reveló que Maxi López le da consejos de amor, entonces la conductora de MasterChef Celebrity comentó: "Creo que yo como madre te voy a poder dar mejores tips para la vida. Para mí enamorate...".
"Para mí una pareja te tiene que potenciar, sumar", comenzó detallando, y ante la pregunta de Wanda sobre el rango de edad, Ian respondió sin vueltas.
Ian Lucas habló sobre Evangelina Anderson
"Me gusta que sepan, de mi edad no me gustan o para abajo no", acotó el hijo de Gustavito de Los Tulipanes.
Frente a la consulta de la conductora sobre si hay alguien que le guste de Masterchef Celebrity, él dijo que sí, pero no quiso revelar si hubo algo con alguna de sus compañeras.
Después de Ian Lucas, fusión en MasterChef Celebrity
En la noche de última chance en Masterchef Celebrity, los participantes debieron fusionar sabores de Argentina con un país que le tocó a cada uno.
En el caso de Miguel Ángel Rodríguez debió fusionar Argentina con Paraguay y ya desde que los chefs pasaron por su cocina afirmaron que le tenían mucha fe.
Ante esto, cuando el participante presentó su plato, confesó estar emocionado por el plato, sobre todo al ver que los chefs disfrutaron tanto comiendo lo que cocinó que probaron varias veces.
"Hay fusión… Este es el ejemplo de que cuando vos tenés una idea clara y un plan organizado desde el principio llegas a esta maravilla", expresó Germán Martitegui. En ese momento, Donato agarró las dos banderas que le tocaron a Miguel Ángel y afirmó que "hay fusión" uniéndolas, y afirmó: "Hace mucho no cocinas tan rico". Por último, Santiago Giorgini expresó: "Este plato de verdad es una buena fusión".