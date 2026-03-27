Una pescadería de Lomas representará a Argentina en la Sushi World Cup

Leandro Pelaia, uno de los que sigue con el legado familiar en Lomas de Zamora, contó cómo se prepara el equipo de cara al certamen.

La histórica pescadería Pelaia , un emblema comercial de Lomas de Zamora que cuenta con casi un siglo de trayectoria, será protagonista de un desafío internacional que pondrá al distrito en el mapa gastronómico. El próximo 4 de abril, tres de sus trabajadores participarán de la Sushi World Cup , que se llevará a cabo en La Rural .

Leandro Pelaia , quien junto a sus hermanos Damián y Gastón continúa con el legado familiar iniciado en 1929 por su bisabuelo, dialogó con el Diario La Unión y se mostró muy orgulloso de que la pescadería participe en la Sushi World Cup, ya que representarán a zona Sur (únicos concursantes entre 40 equipos) y a Argentina.

ESFUERZO Y SACRIFICIO De un carro a tres generaciones: el corralón que hizo crecer a Banfield

El equipo que dirá presente en la competencia estará encabezado por Karen , sushi woman y capitana, acompañada por Hernán como chef e Iván como subchef y sushi man. La participación en este certamen internacional se convierte en una posibilidad inmejorable de visibilizar su labor cotidiana, el cual realizan desde hace años en sus dos sucursales (una en Banfield, precisamente en la avenida Alsina 664, y la otra en el centro de Lomas, específicamente en la avenida Yrigoyen 9298).

El camino para llegar a esta instancia no fue fácil. Con una historia atravesada por generaciones, Pelaia supo crecer en base al esfuerzo, la constancia y la pasión por el oficio. “Nuestro abuelo y después nuestro padre siempre nos remarcaron la importancia del trabajo. No fue sencillo, pero con buenas bases siempre se puede llegar un poco más lejos”, explicó Leandro, quien además adelantó que este año buscarán concretar la apertura de una nueva sucursal en Lomas .

Karen, Hernán e Iván serán los representantes de la Pescadería Pelaia y de todo Lomas de Zamora en la competencia.

Nuestro abuelo y después nuestro padre siempre nos remarcaron la importancia del trabajo. No fue sencillo, pero con buenas bases siempre se puede llegar un poco más lejos Nuestro abuelo y después nuestro padre siempre nos remarcaron la importancia del trabajo. No fue sencillo, pero con buenas bases siempre se puede llegar un poco más lejos

Al ser consultados sobre la propuesta que llevarán a La Rural, desde la pescadería Pelaia explicaron que buscarán mantener la esencia que los caracteriza: frescura, tradición e innovación. “Es lo mismo que mostramos todos los días en nuestros locales, pero con un plus de creatividad, sin perder la pasión en cada elaboración”, sostuvo Leandro.

94067fb3-bc14-44e6-b5b8-5fd44c7ac4cd La Sushi World Cup se hará por primera vez en Argentina.

El equipo lomense se encuentra entrenando a diario, trabajando especialmente en los tiempos de cada elaboración y en los detalles, dos aspectos fundamentales en este tipo de competencias. “Hay muchos ítems y poco tiempo, por eso trabajamos cada jornada como siempre, pero haciendo más hincapié en la precisión”, detalló.

El equipo lomense se encuentra entrenando a diario, trabajando especialmente en los tiempos de cada elaboración y en los detalles, dos aspectos fundamentales en este tipo de competencias.

La experiencia, clave para afrontar la competencia

Con casi 100 años de historia, Pelaia logró mezclar a la perfección la tradición con la modernidad gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, sumado al asesoramiento profesional: equipos de última generación y en nutrición e ingeniería en alimentos forman parte del crecimiento sostenido que, mediante la Sushi World Cup, buscan expandir internacionalmente.

“Esperamos que la participación en este certamen internacional sea un antes y un después. Más allá de competir, vamos a mostrar en un stand nuestro modelo de negocio: estamos convencidos que con esfuerzo, dedicación y pasión todo se puede”, cerró.