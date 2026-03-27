viernes 27 de marzo de 2026
Escribinos
27 de marzo de 2026
Orgullo de barrio.

Una pescadería de Lomas representará a Argentina en la Sushi World Cup

Con tres integrantes, la pescadería Pelaia de Lomas de Zamora estará en uno de los certámenes más importantes del rubro, que se hará por primera vez en Argentina.

Leandro Pelaia, uno de los que sigue con el legado familiar en Lomas de Zamora, contó cómo se prepara el equipo de cara al certamen.

Leandro Pelaia, uno de los que sigue con el legado familiar en Lomas de Zamora, contó cómo se prepara el equipo de cara al certamen.

La histórica pescadería Pelaia, un emblema comercial de Lomas de Zamora que cuenta con casi un siglo de trayectoria, será protagonista de un desafío internacional que pondrá al distrito en el mapa gastronómico. El próximo 4 de abril, tres de sus trabajadores participarán de la Sushi World Cup, que se llevará a cabo en La Rural.

Leandro Pelaia, quien junto a sus hermanos Damián y Gastón continúa con el legado familiar iniciado en 1929 por su bisabuelo, dialogó con el Diario La Unión y se mostró muy orgulloso de que la pescadería participe en la Sushi World Cup, ya que representarán a zona Sur (únicos concursantes entre 40 equipos) y a Argentina.

Lee además
El comercio atiende a los vecinos desde 1975.
DÍA DEL KIOSQUERO

Kiosco "Ketty", el comercio que traspasó a varias generaciones en Lomas
El comercio abrió en Banfield durante la década del 50.
ESFUERZO Y SACRIFICIO

De un carro a tres generaciones: el corralón que hizo crecer a Banfield

Desde Lomas de Zamora buscarán deslumbrar al mundo

El equipo que dirá presente en la competencia estará encabezado por Karen, sushi woman y capitana, acompañada por Hernán como chef e Iván como subchef y sushi man. La participación en este certamen internacional se convierte en una posibilidad inmejorable de visibilizar su labor cotidiana, el cual realizan desde hace años en sus dos sucursales (una en Banfield, precisamente en la avenida Alsina 664, y la otra en el centro de Lomas, específicamente en la avenida Yrigoyen 9298).

233072e1-b78d-42c5-8f4d-ec5208522719
Karen, Hernán e Iván serán los representantes de la Pescadería Pelaia y de todo Lomas de Zamora en la competencia.

Karen, Hernán e Iván serán los representantes de la Pescadería Pelaia y de todo Lomas de Zamora en la competencia.

El camino para llegar a esta instancia no fue fácil. Con una historia atravesada por generaciones, Pelaia supo crecer en base al esfuerzo, la constancia y la pasión por el oficio. “Nuestro abuelo y después nuestro padre siempre nos remarcaron la importancia del trabajo. No fue sencillo, pero con buenas bases siempre se puede llegar un poco más lejos”, explicó Leandro, quien además adelantó que este año buscarán concretar la apertura de una nueva sucursal en Lomas.

Nuestro abuelo y después nuestro padre siempre nos remarcaron la importancia del trabajo. No fue sencillo, pero con buenas bases siempre se puede llegar un poco más lejos Nuestro abuelo y después nuestro padre siempre nos remarcaron la importancia del trabajo. No fue sencillo, pero con buenas bases siempre se puede llegar un poco más lejos

Al ser consultados sobre la propuesta que llevarán a La Rural, desde la pescadería Pelaia explicaron que buscarán mantener la esencia que los caracteriza: frescura, tradición e innovación. “Es lo mismo que mostramos todos los días en nuestros locales, pero con un plus de creatividad, sin perder la pasión en cada elaboración”, sostuvo Leandro.

94067fb3-bc14-44e6-b5b8-5fd44c7ac4cd
La Sushi World Cup se hará por primera vez en Argentina.

La Sushi World Cup se hará por primera vez en Argentina.

El equipo lomense se encuentra entrenando a diario, trabajando especialmente en los tiempos de cada elaboración y en los detalles, dos aspectos fundamentales en este tipo de competencias. “Hay muchos ítems y poco tiempo, por eso trabajamos cada jornada como siempre, pero haciendo más hincapié en la precisión”, detalló.

El equipo lomense se encuentra entrenando a diario, trabajando especialmente en los tiempos de cada elaboración y en los detalles, dos aspectos fundamentales en este tipo de competencias.

La experiencia, clave para afrontar la competencia

Con casi 100 años de historia, Pelaia logró mezclar a la perfección la tradición con la modernidad gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, sumado al asesoramiento profesional: equipos de última generación y en nutrición e ingeniería en alimentos forman parte del crecimiento sostenido que, mediante la Sushi World Cup, buscan expandir internacionalmente.

“Esperamos que la participación en este certamen internacional sea un antes y un después. Más allá de competir, vamos a mostrar en un stand nuestro modelo de negocio: estamos convencidos que con esfuerzo, dedicación y pasión todo se puede”, cerró.

695e4803-c8ee-45cd-9794-c8a2a6ae2231
La Pescadería Pelaia fue fundada en 1929. Es uno de los comercios más emblemáticos del distrito.

La Pescadería Pelaia fue fundada en 1929. Es uno de los comercios más emblemáticos del distrito.

Temas
Seguí leyendo

Kiosco "Ketty", el comercio que traspasó a varias generaciones en Lomas

De un carro a tres generaciones: el corralón que hizo crecer a Banfield

Una empresa familiar de Temperley ganó el primer puesto en el Festival del Alfajor

Finde en Lomas: La Beriso, Hugo Fattoruso y Julio Chávez

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Se pone en valor uno de los lugares emblemáticos de Lomas.
Junto a Provincia.

Lomas: así avanza la remodelación de la peatonal Laprida

Las más leídas

Te Puede Interesar

El vendedor ambulante necesita una operación.
Sigue sin aparecer.

La familia del vendedor ambulante atropellado en Temperley busca el video para identificar al agresor