La vida de un carpintero de Lomas con 40 años de experiencia: "Cada mueble es un desafío"

Cada 19 de marzo se celebra el Día del Artesano , fecha que homenajea a José, padre de Jesús, reconocido por su oficio de carpintero. En Lomas de Zamora , Alfredo Basili cuenta con 40 años de trayectoria en el rubro: su historia resalta el valor del trabajo manual y la perseverancia ante las adversidades.

En una charla con el Diario La Unión , Alfredo contó que, si bien no es descendiente de carpinteros, siempre sintió una atracción por el oficio y la artesanía . En sus primeros pasos, durante la década del ‘80, se dedicaba a la remodelación de casas, realizando trabajos de pintura, empapelado y reformas.

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Fue allí donde se le presentaron los primeros encargos vinculados a la carpintería . “Los clientes confiaban en mí y me pedían trabajos pequeños en madera como zócalos, molduras o arreglos de muebles”, explicó. Con el tiempo, esas tareas iniciales dieron paso a proyectos más grandes como muebles de cocina, placares y aparadores.

“Esos primeros trabajos los terciarizaba en carpinterías, lo que me permitió aprender el proceso de fabricación . Ahí me empecé a empapar en el oficio y a entender cómo se hacía un mueble”, señaló. Ese aprendizaje fue clave para dar un paso fundamental en su vida: en 1989 instaló, muy a pulmón, su propia carpintería con taller incluido llamada “Transmobili” .

3dc1c8ce-b118-4040-8fb7-096ef0686fdc Alfredo, vecino de Lomas de Zamora, logró cumplir su sueño de tener su propia carpintería.

Ese aprendizaje fue clave para dar un paso fundamental en su vida: en 1989 instaló, muy a pulmón, su propia carpintería con taller incluido llamada “Transmobili”.

Gracias al oficio, Basili comprendió que cada mueble es un desafío único. “Diseñar a medida no es fácil: hay que entender la necesidad del cliente, elegir materiales, adaptar el proyecto al espacio y tomar medidas para que todo encaje perfectamente”, detalló. El proceso incluye la fabricación y el traslado, pero el trabajo recién culmina una vez colocado el mueble.

Diseñar a medida no es fácil: hay que entender la necesidad del cliente, elegir materiales, adaptar el proyecto al espacio y tomar medidas para que todo encaje perfectamente Diseñar a medida no es fácil: hay que entender la necesidad del cliente, elegir materiales, adaptar el proyecto al espacio y tomar medidas para que todo encaje perfectamente

Al ser consultado sobre los cambios profundos que hubo en el rubro con el paso del tiempo, Alfredo indicó que las melaminas y las placas enchapadas desplazaron, en gran medida, a la madera maciza, acompañando “nuevas tendencias más modernas y lineales”. Sin embargo, indicó que hay materiales como el cedro, el roble o el petribí que siguen siendo irremplazables para algunos trabajos. Por supuesto que la tecnología también influyó en el armado de muebles ya que mejoró notablemente la precisión en cada trabajo.

5797d44d-3ad6-4c5a-b7c0-36601e336465 La carpintería abrió en 1989 y se ganó una gran reputación a base de grandes trabajos y proyectos.

“Con las dificultades de nuestra economía, pudimos llevar adelante la carpintería y construir una cartera de clientes muy importante”, destacó. Además, valoró el legado familiar en el oficio ya que su hijo Augusto trabaja junto a él, sumado al acompañamiento de su equipo desde los inicios. Para finalizar, Basili les dejó un mensaje a sus colegas en su día: “Quiero felicitarlos y desearles prosperidad. Les pido que no bajemos los brazos ante las adversidades”.