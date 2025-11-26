Bailarinas de Lomas ganaron una competencia y clasificaron al mundial de danza

Las chicas viajaron a Mendoza para participar de la competencia y consagrarse como ganadoras.

Dos grupos de chicas de distintas edades de Lomas se consagraron en la competencia de baile Universal Dance Latinoamérica que se desarrolló en la provincia de Mendoza y gracias a ocupar los primeros puestos van a poder asistir al torneo internacional que se realizará el año próximo en Cancún .

"Lo volvimos a hacer", es lo primero que dijo la profesora y responsable de la escuela Free Dance Girls Lomas , Lorena Ledesma, porque sus grupos de chicas se caracterizan por ir a varias competencias y llevarse el podio. "Ganamos con 'las minis' que se consagraron tricampeonas lomenses y obtuvieron el primer puesto master latinoamericanas, y por su parte el team adolescente se llevó el podio internacional master con el 3er puesto que las clasifica para el mundial 2026", explicó la profe orgullosa de sus chicas.

La categoría mini está integrada por chicas de entre 6 y 10 años y las teens, de 10 y 15. Son todas de Lomas y ambos grupos prepararon performance del estilo free dance.

Las nenas de la categoría mini con la copa que trajeron a Lomas.

Gracias a esas performances, ambos grupos podrán ser parte del mundial de danza que se denomina "Torneo Universal Dance, que es la competencia al que todo bailarín quiere acceder. "Como profe no hay nada más hermoso que los logros de sus alumnitas, que en mi caso son como mis hijitas , la sensación de poner siempre a la escuela y a Lomas en lo más alto de un podio internacional no tiene comparación", aseguró Ledesma que con mucho esfuerzo logró instalar su propia escuela de danzas que funciona en la zona desde hace más de 25 años.

Las chicas de Lomas se destacaron en el estilo free dance

El nivel máster es el nivel más alto de cualquier disciplina en la danza y ellas lograron ganar y así poner en lo más alto de la competencia a Lomas. "Quiero que nuestras niñas sigan en el baile para seguir creciendo y persiguiendo sus sueños. Esa es una meta que me propongo siempre para alcanzar juntas", detalló la profesional que cuenta con mucha experiencia en los torneos de baile.

Desde que la escuela @freedancegirls_lomas abrió sus puertas en Lomas fue creando generaciones de grupos absolutamente inolvidables y ganadores de muchas competencias siempre arriba, siempre logrando podios de nivel internacional, pero con el objetivo claro de cumplir sueños.

"Invitamos a todos los que quieran sumarse, a que nos sigan porque se abre un curso en verano de pre temporada para todos los que quieran ingresar a los teams de competencia de Free Dance Girls Lomas", comentó la profesora de danzas que espera poder viajar junto a sus bailarinas en octubre 2026 a Cancún, México.

Para poder viajar necesitan sponsor que la apoyen y que las nenas puedan seguir soñando a lo grande y dar un paso más en este camino de la danza.

Así fue una de las performance de las bailarinas de Lomas