Un auto y un camión chocaron en Lomas de Zamora: dos personas quedaron atrapadas

Un auto y un camión protagonizaron un violento choque en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora . Dos personas quedaron atrapadas y tuvieron que ser rescatadas y hospitalizadas.

El terrible accidente vial ocurrió este miércoles a las 14:30 en el cruce de las calles Homero y Bayona , en la esquina del Parque Albertina . La colisión involucró a un Volkswagen Crossfox color gris y un camión con acoplado.

Accidente. Fuerte choque entre un colectivo y un auto en Lomas: una mujer herida

Un susto. Un auto chocó un vehículo estacionado y terminó volcado

En circunstancias que se investigan, el coche y el camión chocaron entre sí, perdieron el control y terminaron incrustados en la esquina. El auto impactó contra una pared, mientras que el camión chocó contra un poste .

El impacto dejó importantes daños en ambos vehículos. El Crossfox terminó con vidrios rotos y serios daños en la parte trasera, mientras que el camión sufrió roturas en el parabrisas y en el sector derecho.

choque camion Ambos vehículos sufrieron importantes daños tras el choque.

Dos heridos en el choque

En el lugar se organizó un amplio operativo de asistencia. Se acercaron enseguida dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, con seis efectivos a cargo del Suboficial Mayor Sergio Mazure.

Además, intervino una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, personal de Tránsito Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción. Los profesionales observaron que había personas heridas dentro del auto.

Los bomberos rescataron a dos personas atrapadas en el Crossfox y luego el personal de salud se ocupó de trasladarlas al Hospital Gandulfo, según informaron fuentes oficiales a La Unión.