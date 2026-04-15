miércoles 15 de abril de 2026
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15 de abril de 2026
Accidente.

Un auto y un camión chocaron en Lomas de Zamora: dos personas quedaron atrapadas

Ocurrió en Villa Albertina. El fuerte impacto provocó serios daños en los vehículos. Los Bomberos de Lomas rescataron a los ocupantes del coche.

Así quedó el auto tras el choque.

Así quedó el auto tras el choque.

El terrible accidente vial ocurrió este miércoles a las 14:30 en el cruce de las calles Homero y Bayona, en la esquina del Parque Albertina. La colisión involucró a un Volkswagen Crossfox color gris y un camión con acoplado.

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En circunstancias que se investigan, el coche y el camión chocaron entre sí, perdieron el control y terminaron incrustados en la esquina. El auto impactó contra una pared, mientras que el camión chocó contra un poste.

El impacto dejó importantes daños en ambos vehículos. El Crossfox terminó con vidrios rotos y serios daños en la parte trasera, mientras que el camión sufrió roturas en el parabrisas y en el sector derecho.

choque camion
Ambos veh&iacute;culos sufrieron importantes da&ntilde;os tras el choque.

Ambos vehículos sufrieron importantes daños tras el choque.

Dos heridos en el choque

En el lugar se organizó un amplio operativo de asistencia. Se acercaron enseguida dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, con seis efectivos a cargo del Suboficial Mayor Sergio Mazure.

Además, intervino una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, personal de Tránsito Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción. Los profesionales observaron que había personas heridas dentro del auto.

Los bomberos rescataron a dos personas atrapadas en el Crossfox y luego el personal de salud se ocupó de trasladarlas al Hospital Gandulfo, según informaron fuentes oficiales a La Unión.

choque bomberos
Los Bomberos de Lomas de Zamora rescataron a dos personas del interior del auto.

Los Bomberos de Lomas de Zamora rescataron a dos personas del interior del auto.

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