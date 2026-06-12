Momi Giardina blanqueó su trauma de adolescente: "Mucho bigote"

Momi Giardina estuvo como invitada en Otro día perdido, en El Trece, y la actriz y humorista provocó una inesperada reacción de Mario Pergolini cuando se puso a contar con su chispa habitual de algunas situaciones de su adolescencia en el programa.
Momi Giardina estuvo como invitada en el programa de Mario Pergolini y se animó a bromear sobre algunas cuestiones de su intimidad.
Momi Giardina estuvo como invitada en Otro día perdido, en El Trece, y la actriz y humorista provocó una inesperada reacción de Mario Pergolini cuando se puso a contar con su chispa habitual de algunas situaciones de su adolescencia en el programa.
“Ya habías trabajado en el medio, conocías gente. Qué loco que hayas querido ser bailarina siendo tan alta. Me imagino que de chica ya eras alta desde muy chica. ¿O pegaste un estirón en la adolescencia?”, quiso saber Mario Pergolini.
Luego de la intervención de Mario Pergolini, Momi Giardina hizo unas inesperadas confesiones de su intimidad que generaron risas en todo el estudio.
“No, siempre fui muy alta. Poco agraciada de chica, mucho bigote. Era jodido el caso”, reveló la comediante sobre el trauma de su adolescencia durante la entrevista.
“Ahora que quiero mirarte a los ojos, estoy intentando no mirar el bigote. Estoy mirando... No, no, no, no”, se animó a bromear Mario Pergolini en medio de un clima jocoso.
“El esfuerzo de estar haciendo mis ojos para no bajar el bigote”, insistió Pergolini. “No, y no sabés cuándo suda. Es tremendo”, remató Momi Giardina. Y Agustín Aristarán, “Rada”, enseguida, acotó para cerrar el tema en cuestión: “El bozo. El bozo es duro”.