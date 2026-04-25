Tamara Paganini, picante con Pinconya en Gran Hermano: "Te cag..."

Tamara Paganini y Pincoya no tiene paz y protagonizaron otro picante cruce en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, donde ninguna de las dos se guarda nada y hasta hubo algunas expresiones fuera de lugar en el certamen de Telefe.

Todo ocurrió en la semana luego del tenso momento que vivió Pincoya con Gran Hermano , cuando la voz de la casa la invitó a retirarse por la puerta giratoria tras quejarse en el confesionario y denunciar favoritismos dentro de la casa.

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Tamara Paganini, quien ya tuvo varios enfrentamientos con Pincoya desde su ingreso, se burló de su compañera por lo ocurrido. “Cada vez más orgullosos de vos deben estar todos. ¿Quién tuvo miedo ahora?”, lanzó. “¿Yo? Jamás, siempre de pie”, respondió Pincoya. “Ay, yo me quiero quedar”, retrucó Tamara Paganini irónicamente.

“Si me hubiesen abierto la puerta grande me iba”, remarcó la chilena. “No te merecés la puerta grande, si no te la hubiesen abierto”, sentenció Tamara Paganini.

Así siguió el cruce entre Tamara Paganini y Pincoya

Pincoya redobló la apuesta: “A lo mejor no me la abre porque la gente afuera me está haciendo la banca”. “La vergüenza de la gente afuera…”, respondió Tamara Paganini, y siguió: “Qué miedo, qué miedo. Te cagaste, te faltaba arrodillarte”. “Me iré cuando la gente lo diga”, insistió Pincoya. “Afuera te quiero ver… porque sos un ejemplo de mujer”, disparó su rival.

image Tamara Paganini contra Pincoya.

“Obvio, soy un ejemplo de madre, de esposa…”, contestó la chilena. “Un ejemplo de guanaco”, lanzó su compañera, picante, en referencia al día que le escupió la cara.

Luego, Tamara Paganini volvió a la carga: “Yo prefiero que me echen antes de que me digan ‘si querés, andate’”, a lo que Pincoya respondió: “Que la gente me saque, así que pidan la placa así puedo salir por acá”.