domingo 15 de marzo de 2026
Escribinos
15 de marzo de 2026
En otra.

En qué anda Natalia Fava, de la primera edición de Gran Hermano

Natalia Fava fue una de las participantes de la primera edición de Gran hermano y adentro de la casa comenzó una romance con Santiago Almeyda.

Natalia Fava, ex Gran Hermano.&nbsp;

Natalia Fava, ex Gran Hermano. 

Natalia Fava fue una de las participantes de la primera edición de Gran Hermano en la Argentina, emitida en 2001. Dentro de la casa inició un romance con Santiago Almeyda que se convirtió en una de las historias más recordadas del certamen.

Esa primera edición del certamen fue ganada por Marcelo Corazza y también estuvieron en la casa Tamara Paganini, Gastón Trezeguet y Daniela Ballester.

Lee además
Luana y su ex se cruzaron en Gran Hermano Generación Dorada. 
Sin vueltas.

El descargo del ex de Luana de GH Generación Dorada: "Me enteré de infidelidades"
Carmiña, expulsada de Gran Hermano Generación Dorada. 
Un despelote.

Gran Hermano expulsó a Carmiña por sus comentarios racistas sobre Mavinga

Luego de su paso por el programa, siguió ligada al medio artístico y desarrolló una carrera en los medios como vedette, modelo y conductora.

image
Natalia Fava conoció a Santiago Almeyda en Gran Hermano.

Natalia Fava conoció a Santiago Almeyda en Gran Hermano.

El romance de Natalia Fava con Santiago Almeyda, también ex Gran Hermano

Natalia Fava, oriunda de Mar del Plata, fue una de sus primeras jugadoras: participó de la primera edición y, además, allí conoció a quien fue su marido por los próximos 23 años, Santiago Almeyda.

Se separaron después de 23 años de relación, aunque mantienen un vínculo cercano y cordial. De hecho, él participa en las campañas de la marca de indumentaria de ella y ambos suelen mostrarse juntos en producciones fotográficas para promocionar la firma.

La empresaria confesó abiertamente que la ruptura fue profundamente dolorosa para ella, ya que lo consideraba el amor de su vida. “Obviamente estuve muy dolida, muy dolida… Pensé que iba a estar casada para toda la vida y a la separación la viví como la frustración de un proyecto muy grande que teníamos juntos".

Además, Natalia Fava agregó: "En estos tres años traté de bajar, de perdonarlo a él y de perdonarme a mí. Pero no para que vuelva sino para sanar. Hago mea culpa y pienso que algo malo también habré hecho yo para que él decidiera hacer otras cosas y no apostar a la familia".

Temas
Seguí leyendo

El descargo del ex de Luana de GH Generación Dorada: "Me enteré de infidelidades"

Gran Hermano expulsó a Carmiña por sus comentarios racistas sobre Mavinga

Quiénes bajaron de la placa positiva en Gran Hermano Generación Dorada

Cómo fue el romance de Tini Stoessel y Peter Lanzani

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La ex Gran Hermano Luciana Martínez fue detenida e imputada por viuda negra.
Escándalo.

La ex Gran Hermano Luciana Martínez fue detenida e imputada por "viuda negra"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Adrián Marcelo El Chelo Torres, líder del Grupo Green.
Declaración.

Tras la detención en Fiorito por abuso sexual, el líder del Grupo Green dijo que es inocente