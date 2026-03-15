En qué anda Natalia Fava, de la primera edición de Gran Hermano

Natalia Fava fue una de las participantes de la primera edición de Gran Hermano en la Argentina, emitida en 2001. Dentro de la casa inició un romance con Santiago Almeyda que se convirtió en una de las historias más recordadas del certamen.

Esa primera edición del certamen fue ganada por Marcelo Corazza y también estuvieron en la casa Tamara Paganini, Gastón Trezeguet y Daniela Ballester.

Sin vueltas. El descargo del ex de Luana de GH Generación Dorada: "Me enteré de infidelidades"

Luego de su paso por el programa, siguió ligada al medio artístico y desarrolló una carrera en los medios como vedette, modelo y conductora.

Con el correr del tiempo, Natalia Fava se alejó de la televisión y actualmente se dedica a la actividad empresarial con su marca de ropa, creada hace más de quince años.

image Natalia Fava conoció a Santiago Almeyda en Gran Hermano.

El romance de Natalia Fava con Santiago Almeyda, también ex Gran Hermano

Natalia Fava, oriunda de Mar del Plata, fue una de sus primeras jugadoras: participó de la primera edición y, además, allí conoció a quien fue su marido por los próximos 23 años, Santiago Almeyda.

Se separaron después de 23 años de relación, aunque mantienen un vínculo cercano y cordial. De hecho, él participa en las campañas de la marca de indumentaria de ella y ambos suelen mostrarse juntos en producciones fotográficas para promocionar la firma.

La empresaria confesó abiertamente que la ruptura fue profundamente dolorosa para ella, ya que lo consideraba el amor de su vida. “Obviamente estuve muy dolida, muy dolida… Pensé que iba a estar casada para toda la vida y a la separación la viví como la frustración de un proyecto muy grande que teníamos juntos".

Además, Natalia Fava agregó: "En estos tres años traté de bajar, de perdonarlo a él y de perdonarme a mí. Pero no para que vuelva sino para sanar. Hago mea culpa y pienso que algo malo también habré hecho yo para que él decidiera hacer otras cosas y no apostar a la familia".