El Gobierno de Javier Milei sigue escondiendo a Manuel Adorni: se cayó la sesión en el Senado

Se levantó la sesión en el Senado y Manuel Adorni no será interpelado este jueves.

Por falta de quórum, se cayó la sesión en el Senado en la que la oposición buscaba interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por el escándalo en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito. El funcionario oficialista sigue zafando, pero el tema sigue desgastando al Gobierno de Javier Milei.

Este jueves se esperaba debatir los pliegos de cancillería, jueces y el proyecto de Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo. El próximo martes 1 de julio LLA abrirá la Comisión de Asuntos Constitucionales para darle curso natural a los proyectos para interpelar a Manuel Adorni . Hay uno del bloque peronista y otro del PRO, que presentó ayer el jefe de la bancada, Martín Goerling.

La decisión la tomó en el mismo recinto la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien instruyó a los miembros de la LLA que se mantengan parados sin dar quórum y lo mismo hicieron los aliados de la UCR y algunos bloques provinciales. Bullrich dijo a los periodistas acreditados: “Los que venían con un proyecto de interpelación era el kirchnerismo. Tendrían que haber garantizado el número, pero no se sentaron”.

“¿Por qué vamos a darlo nosotros y someternos a que los corruptos más grandes de la historia se pasen horas?”, destacó y agregó: “Querían socavar al Gobierno, ponerlo en una situación de falta y se pusieron en falta ellos. Porque les es difícil hablar contra la corrupción”.

De todos modos, el oficialismo accedió al pedido de los dialoguistas de abrir la comisión de Asuntos Constitucionales, que se reunirá el miércoles a las 15 para tratar los diferentes pedidos de interpelación y moción de censura, como había anticipado la Agencia Noticias Argentinas.

Más allá de ganar tiempo con Manuel Adorni, LLA no logra asomar la cabeza en el Senado con su agenda. Tenía los votos para avanzar en Propiedad Privada y, como hace semanas atrás, ése tema deberá esperar hasta que se despeje el camino del funcionario nacional en esa arena política.