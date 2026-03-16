Gran Hermano Generación Dorada: quién es La Maciel, la nueva participante

La Maciel se metió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Luego de la expulsión de Carmiña Masi, se confirmó tendrá una reemplazante en la casa de Gran Hermano Generación Dorada . Se trata de la paraguaya Jessica Maciel, conocida en las redes sociales como “La Maciel”, que seguramente dará que hablar en el certamen de Telefe .

Para ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada , la nueva participante sorprendió al entrar con una máscara de perro, pero rápidamente se la sacó y comenzó a saludar a todos sus compañeros.

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La Maciel reunió a todos en el living de la casa y se presentó: “Soy Jésica Maciel, estoy en redes hace muchísimo tiempo, antes ya trabajaba en teatro”.

Y agregó sentenció: “Yo voy a estar acá bien con todos porque yo al estar acá ya gané, no me importa si la semana que viene me voy porque ya estoy acá. No vine a competir con nadie porque ya gané”.

image La Maciel, la nueva jugadora de Gran Hermano Generación Dorada.

“Quiero conocerlos a todos, hacerlos reír a todos. No vine a jugar, vine a conocerlos, vine a vivir con ustedes. Esta es mi postura, voy a estar con todos”, expresó frente a sus nuevos compañeros. En ese momento le habló a la gente de afuera, más puntualmente “a todos los que me quisieron destruir”.

Luego de que la participante recorriera la casa, Santiago del Moro se comunicó y confirmó que la nueva participante, además de ser artista, es therian. Entonces ella reveló todos los detalles de su vida como therian.