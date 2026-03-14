El plan de Nazareno Pompei en Gran Hermano Generación Dorada: "Que me subestimen"

El lomense Nazareno Pompei , exfutbolista de Los Andes y otros clubes del fútbol argentino, va comenzando a desplegar su propia estrategia dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. "Que me subestimen", aseguró el joven jugador sobre su plan.

Se sumó al stream oficial del ciclo de Telefe unto a su gran aliado, Nicolás Sicaro, para analizar su paso por la placa y el "doble desafío" que casi lo deja fuera de juego.

Nazareno Pompei , que cayó en la famosa "placa planta" , sorprendió al revelar que estar nominado por el voto de sus compañeros fue, en realidad, parte de su plan.

"Prefiero que piensen que estoy atrás del grupo de los pibes o que estoy en el boludeo. Elijo que no sepan qué hago o en qué ando. Que me subestimen", disparó.

image Nazareno Pompei, en Gran Hermano Generación Dorada.

El participante confesó que tuvo fue uno de los días más estresantes de su vida. Además de la posibilidad de abandonar la casa, Nazareno tuvo que debutar como actor en vivo bajo la mirada de todo el país y la dirección de Andrea del Boca.

"No había actuado ni en los actos del colegio primario y de la nada me toca actuar en el Prime Time de Telefe con Andrea del Boca dirigiéndome", recordó Nazareno sobre ese desafiante momento. Nicolás Sicaro no tardó en felicitarlo por el desempeño: "Te tengo que felicitar por esa actuación, me imagino que habrá sido difícil tener dos cosas tan importantes en un día".