Una cuadra de Banfield se transforma en un centro cultural a cielo abierto

El sábado, a partir de las 16, la calle Serrano , entre Alsina y Belgrano , en Banfield , será el escenario de una iniciativa vecinal que busca romper con el aislamiento actual y fortalecer los lazos sociales, con una propuesta de cultura y arte .

Bajo el lema “Nuestra Cuadra, Nuestra Comunidad”, los vecinos y organizadores se proponen “habitar sus veredas para compartir talentos, oficios y cultura”

“Frente a una época marcada por el encierro y la digitalidad, este grupo de vecinos decidió ir a contrapelo de la tendencia que se propone individualista”, dicen los organizadores.

La jornada funcionará como una “vitrina abierta” donde los propios residentes de la cuadra mostrarán su quehacer cotidiano: desde presentaciones literarias hasta emprendimientos productivos, transformando la calle en un centro cultural a cielo abierto.

“Creemos que recuperar la comunidad es un buen conjuro contra el egoísmo. El objetivo es que cada uno pueda compartir con los otros lo que hace”, expresaron desde la organización.

Cómo será el evento en Banfield

Adelantan que habrá música en vivo, muestras de artes visuales, proyección de una película realizada por una vecina y un rincón literario dedicado especialmente a los niños y con la presentación de un libro.

Se sumarán propuestas de gastronomía artesanal y stands de emprendedores de la cuadra, junto con stands informáticos y sorteos para los asistentes.

Sin título-1 Leopoldo "Toto" Canosa, otro de los organizadores de la movida en Banfield.

Mientras que se estarán recibiendo alimentos no perecederos que serán destinados a ayudar al Comedor Evita y a la Organización Aconcagua, que asiste a personas en situación de calle. La entrada es gratuita y se puede colaborar con alimentos no perecederos.

La actividad cuenta con el apoyo y la participación del Country Club de Banfield, el Municipio de Lomas de Zamora y el Centro Cultural Conurbania.