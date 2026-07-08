Lomas: comparten cenas y un espacio de encuentro y charla con personas en situación de calle

La próxima jornada será el 17 de julio, desde las 19, en la Plaza Grigera de Lomas.

La propuesta de Cenas Callejeras nació en diciembre de 2025 con un objetivo claro: "Cenas Callejeras parte de la convicción de que acompañar es mucho más que dar un plato de comida. Nuestro objetivo es generar un espacio de encuentro, intercambio y escucha con quienes participan de estas cenas", explicó Anabel , voluntaria desde los comienzos del proyecto.

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Tras aquella primera experiencia, el grupo volvió a encontrarse en marzo de ese año y decidió sostener la iniciativa de manera periódica, convencidos de que "la realidad social y económica de nuestra comunidad se vuelve cada vez más compleja", definió.

Ponen el foco en el vínculo humano, durante cada encuentro, los voluntarios no solo sirven comida, sino que se sientan a compartir la mesa, conversan, escuchan historias y generan un clima de confianza y cercanía: "Nuestras cenas callejeras son cenas con amigos", resumió Anabel.

La próxima cena es el viernes 17 a partir de las 19.30 en la plaza Grigera de Lomas de Zamora.

Entre quienes se acercan hay "personas que viven en la calle, personas que se han quedado sin trabajo, personas que hacen changas en la calle y no les alcanza, personas con problemas de consumo, personas con problemas de salud mental y algunos que se encuentran solos", explicó.

La propuesta también incluye actividades recreativas para todas las edades, llevan juegos como TaTeTi, cartas, UNO, soga para saltar. En muchas oportunidades se suma un voluntario que acerca el tradicional juego: SAPO, donde participan tanto chicos como adultos, y nunca falta una pelota para patear penales.

Cenas Callejeras se sostiene por e compromiso de sus voluntarios y a la colaboración de los vecinos.

Cómo colaborar con la campaña solidaria de Lomas

Cenas Callejeras es un grupo autogestivo, es decir, se sostiene gracias al compromiso de sus voluntarios y a la colaboración de los vecinos. Actualmente necesitan platos, vasos y cubiertos descartables, servilletas, alimentos no perecederos, un gazebo y una olla de 100 litros para continuar desarrollando las cenas.

La próxima jornada será el 17 de julio, desde las 19, en la Plaza Grigera. Las donaciones podrán acercarse a partir de las 18. Además, Actualmente necesitan platos, vasos y cubiertos descartables, servilletas, alimentos no perecederos, un gazebo y una olla de 100 litros. Quienes deseen colaborar o conocer más sobre la iniciativa pueden hacerlo a través de Instagram en @Cenas_Callejeras.