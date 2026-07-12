Prime Video estrenará de una serie sobre Muhammad Ali

Una serie sobre un grande del boxeo.

The Greatest es una exploración íntima de la vida de Muhammad Ali, campeón mundial de boxeo, humanitario e ícono mundial. La serie estrenará el miércoles de noviembre de 2026 en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Producida por Lonnie Ali, la viuda del difunto astro, The Greatest es la primera serie de ficción autorizada sobre la vida de Muhammad Ali, que ofrece un acceso sin precedentes y va más allá de las increíbles victorias y derrotas que convirtieron al boexador en una leyenda, tanto dentro como fuera del ring.

Prime Video estrena una serie sobre un grande del boxeo. El elenco de la serie de Muhammad Ali El elenco está compuesto por Jaalen Best quien interpreta a Cassius Clay/Muhammad Ali, junto a Dana Gourrier, Amin Joseph, Kai Parham y Michael Ealy.

Junto a Blue Monday Productions de Ben Watkins y Outlier Society de Michael B. Jordan, están Authentic Studios, Roc Nation, Polygram Entertainment, socio de Universal Music Group, y Grace: A Storytelling Company, con Watkins como showrunner y productor ejecutivo.

La presidenta de Outlier Society, Elizabeth Raposo, es productora ejecutiva, junto con Corey Salter, Marc Rosen y Matthew Gross de Authentic Brand Group, quienes también son productores ejecutivos.

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