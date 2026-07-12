domingo 12 de julio de 2026
Escribinos
12 de julio de 2026
Lo qué vendrá.

Prime Video estrenará de una serie sobre Muhammad Ali

Se trata de la serie The Greatest, con una exploración íntima de la vida de Muhammad Ali, un grande del boxeo, que podrá verse en Prime Video.

Una serie sobre un grande del boxeo.&nbsp;

Una serie sobre un grande del boxeo. 

The Greatest es una exploración íntima de la vida de Muhammad Ali, campeón mundial de boxeo, humanitario e ícono mundial. La serie estrenará el miércoles de noviembre de 2026 en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Producida por Lonnie Ali, la viuda del difunto astro, The Greatest es la primera serie de ficción autorizada sobre la vida de Muhammad Ali, que ofrece un acceso sin precedentes y va más allá de las increíbles victorias y derrotas que convirtieron al boexador en una leyenda, tanto dentro como fuera del ring.

Lee además
Luisana Lopilaro, en escena. 
Luz, cámara, acción.

Prime Video estrena "La Caja Azul", una película con Luisana Lopilato
Una escena de La casa de los espíritus. 
Prendé la tele.

Se estrena en Prime Video la serie La casa de los espíritus de Isabel Allende
Prime Video estrena una serie sobre un grande del boxeo.

Prime Video estrena una serie sobre un grande del boxeo.

El elenco de la serie de Muhammad Ali

El elenco está compuesto por Jaalen Best quien interpreta a Cassius Clay/Muhammad Ali, junto a Dana Gourrier, Amin Joseph, Kai Parham y Michael Ealy.

Junto a Blue Monday Productions de Ben Watkins y Outlier Society de Michael B. Jordan, están Authentic Studios, Roc Nation, Polygram Entertainment, socio de Universal Music Group, y Grace: A Storytelling Company, con Watkins como showrunner y productor ejecutivo.

La presidenta de Outlier Society, Elizabeth Raposo, es productora ejecutiva, junto con Corey Salter, Marc Rosen y Matthew Gross de Authentic Brand Group, quienes también son productores ejecutivos.

Temas
Seguí leyendo

Prime Video estrena "La Caja Azul", una película con Luisana Lopilato

Se estrena en Prime Video la serie La casa de los espíritus de Isabel Allende

Cuándo se estrena el documental sobre Novak Djokovic en Prime Video

U2 lanzó la canción "Streets of Dreams", con un estribillo en español

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La serie de Harry Potter. 
Lo que vendrá.

La serie de Harry Potter ya tiene calendario de estreno en HBO

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lionel Scaloni bajó línea sobre la semi con Inglaterra: Es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa
Tranquilo.

Lionel Scaloni bajó línea sobre la semi con Inglaterra: "Es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa"