El reclamo de Mario Pergolini a Lali Espósito: "Te dicen que no y después...."

Mario Pergolini lanzó unos irónicos comentarios contra Lali Espósito durante la última emisión de Otro día perdido . El conductor del ciclo de las noches de El Trece se refirió a los artistas que no aceptaron la invitación a su programa.

Todo comenzó cuando Mario Pergolini agradeció que el programa no fuera emitido durante un partido de la Selección Argentina en el debut del Mundial 2026.

El video. La impactante forma en la que Pergolini se enteró de la muerte del Indio

PASE DE FACTURAS Mario Pergolini aprovechó el regreso de #OtroDiaPerdido para apuntar contra Lali y Ca7riel&Paco Amoroso por su negativa a ir al programa. pic.twitter.com/ObbslgfW3W

“Agradecemos por cuánto midió la película, les agradecemos por no habernos mandado al muere”, disparó con su chispa habitual sobre la decisión que tomó El Trece.

“Tengo una lista así de larga, el invitado que no querés. A mí me pasa, el famoso garronero que te dice ‘che, ¿cuándo me van a invitar a tu programa?’ y digo ‘no’”, continuó el conductor de Otro Día Perdido.

El palito de Mario Pergolini contra Lali Espósito

De todos modos, el momento más picante llegó cuando Mario Pergolini se refirió a otra situación completamente opuesta y se refirió a Lali Espósito.

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“Después tengo al otro que me gustaría invitar y hago al revés: ‘Hola, ¿qué tal? Volví a la tele’, y me responden ‘qué cagada’”, contó. “No me dan el pie para preguntarles ‘¿y vos vendrías al programa?’ o te responden ‘no, yo no voy a la tele’”, señaló Mario Pergolini.

Fue entonces cuando lanzó la frase contra la banfileña: “Lo loco es que muchos que me dicen eso después los veo en televisión española. Los veo a los dos programitas que van allá... nosotros vamos viendo, Lali. Sonó reclamo, pero no”.