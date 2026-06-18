viernes 19 de junio de 2026
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18 de junio de 2026
Se picó.

El reclamo de Mario Pergolini a Lali Espósito: "Te dicen que no y después...."

Mario Pergolini habló sobre los artistas que no aceptan las invitaciones a su programa de El Trece y terminó mencionado a Lali Espósito.

Mario Pergolini picanteó a Lali Espósito.&nbsp;

Mario Pergolini picanteó a Lali Espósito. 

En pocas palabras

  • Mario Pergolini apuntó irónicamente contra Lali Espósito y otros artistas que no aceptan sus invitaciones a programas de televisión.
  • El conductor de "Otro día perdido" mencionó que algunos famosos que lo buscan para ir a su ciclo, luego lo rechazan.
  • Pergolini señaló que muchos de los que le dicen "no" a su programa, luego se presentan en la televisión española.
Resumen generado por Thinkindot AI

Mario Pergolini lanzó unos irónicos comentarios contra Lali Espósito durante la última emisión de Otro día perdido. El conductor del ciclo de las noches de El Trece se refirió a los artistas que no aceptaron la invitación a su programa.

Todo comenzó cuando Mario Pergolini agradeció que el programa no fuera emitido durante un partido de la Selección Argentina en el debut del Mundial 2026.

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“Agradecemos por cuánto midió la película, les agradecemos por no habernos mandado al muere”, disparó con su chispa habitual sobre la decisión que tomó El Trece.

“Tengo una lista así de larga, el invitado que no querés. A mí me pasa, el famoso garronero que te dice ‘che, ¿cuándo me van a invitar a tu programa?’ y digo ‘no’”, continuó el conductor de Otro Día Perdido.

El palito de Mario Pergolini contra Lali Espósito

De todos modos, el momento más picante llegó cuando Mario Pergolini se refirió a otra situación completamente opuesta y se refirió a Lali Espósito.

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“Después tengo al otro que me gustaría invitar y hago al revés: ‘Hola, ¿qué tal? Volví a la tele’, y me responden ‘qué cagada’”, contó. “No me dan el pie para preguntarles ‘¿y vos vendrías al programa?’ o te responden ‘no, yo no voy a la tele’”, señaló Mario Pergolini.

Fue entonces cuando lanzó la frase contra la banfileña: “Lo loco es que muchos que me dicen eso después los veo en televisión española. Los veo a los dos programitas que van allá... nosotros vamos viendo, Lali. Sonó reclamo, pero no”.

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