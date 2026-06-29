La sentida despedida de Mario Pergolini a Ernestina Pais

La trágica muerte de Ernestina Pais , ocurrida el viernes pasado en un trágico accidente ferroviario en San Isidro, generó un enorme impacto entre sus colegas y en la comunidad artística. En este triste contexto, Mario Pergolini se encargó de despedirla con un sentido menaje.

Tres días después de la tragedia, Mario Pergolini se refirió por primera vez al fallecimiento de quien fue su sucesora al frente de Caiga Quien Caiga (CQC).

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“Lo de Ernestina Pais fue un golpe horrendo. Algo muy feo. Era una mujer querida”, dijo el conductor en su programa en Vorterix . Y agregó sin ocultar la emoción: “Aun en sus momentos de desgracia, todo el mundo intentaba que saliera adelante”.

Para cerrar el tema, Mario Pergolini envió un mensaje a su entorno más cercano: “Es una pena. Un cariño al hijo y a la gente que la quería. Es tremendo”.

Las versiones de enemistad entre Mario Pergolini y Ernestina Pais

Corría el año 2009, cuando Ernestina Pais fue elegida para reemplazar a Mario Pergolini al frente de CQC, luego de que el histórico conductor decidiera abandonar el ciclo tras 15 años.

image Ernestina Pais, en tiempos de CQC.

Por entonces trascendió que a Mario Pergolini no le habría gustado que una mujer ocupara su lugar. De todos modos, esa supuesta enemistad nunca fue confirmada por ninguno de los dos.

Ernestina Pais siempre se manifestó públicamente con palabras de admiración sobre Mario Pergolini, en especial cuando tomó su lugar en CQC.