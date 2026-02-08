Un trabajador de Estados Unidos puede comprar 35 kilos más de bife de chorizo que un argentino

Un trabajador en Estados Unidos puede comprar más carne que uno en la Argentina.

Un relevamiento de precios y salarios expuso la brecha de poder adquisitivo entre Argentina y Estados Unidos utilizando como referencia un corte de carne emblemático: el bife de chorizo. Si bien el producto es nominalmente más barato en las góndolas locales, el salario norteamericano permite comprar un 36% más de carne que el sueldo argentino promedio.

Al cruzar los datos de ingresos medios con los valores de venta al público en cadenas de supermercados de ambos países, la diferencia de acceso al consumo se hace evidente a favor del país del norte.

El "Índice Bife" en Estados Unidos En el mercado estadounidense, el corte equivalente al bife de chorizo es el "New York Strip Steak". Según los precios de lista actuales, una bandeja de calidad "Choice Angus" cotiza a u$s 17.97 la libra, lo que equivale a un precio final de u$s 39,62 por kilo.

Salario: Según la Administración del Seguro Social, el salario anual medio en EE.UU. es de u$s 62.192, lo que arroja un ingreso bruto mensual de unos u$s 5.182.

Poder de compra: Con ese ingreso, un trabajador estadounidense puede adquirir 130,7 kilos de bife de chorizo al mes. La realidad en Argentina En el plano local, el mismo corte en cadenas como Coto se comercializa a un precio regular de $18.799 el kilo.

Salario: De acuerdo al último relevamiento de la consultora CETA, el sueldo promedio bruto del sector privado se ubica en torno a $1.798.332, tras una mejora interanual del 44,34%.

Poder de compra: A pesar de la recuperación nominal, ese salario permite comprar 95,6 kilos de carne al mes. Conclusión Aunque Argentina es un país productor y el precio en mostrador es significativamente más bajo en dólares (dependiendo de la cotización que se tome), la relación ingresos/precios sigue siendo desfavorable para el trabajador local. La brecha indica que un asalariado medio en Estados Unidos puede llevar a su mesa unos 35 kilos más de carne premium por mes que su par argentino.

