Qué chances tiene Lanús de clasificarse al Mundial de Clubes 2029

Lanús busca estar a la altura de los grandes del fútbol mundial.

El sueño de ver la bandera de Lanús flameando en los estadios más modernos del mundo vuelve a encenderse. Con la confirmación de que Arabia Saudita será la sede del Mundial de Clubes FIFA 2029 , el Granate comenzó a trazar su hoja de ruta para intentar sellar su pasaporte a la máxima cita del fútbol.

A diferencia del formato tradicional, el nuevo Mundial de 32 equipos es una carrera de resistencia de cuatro años. ¿Cómo puede el equipo de Cabrero y Guidi meterse en el torneo? Las vías posibles para que suceda.

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Es la gran apuesta institucional de la dirigencia encabezada por Nicolás Russo. Lanús , junto a otros clubes del continente, ha solicitado formalmente a la FIFA que el campeón de la Copa Sudamericana reciba un cupo directo o, al menos, la posibilidad de un repechaje. "Es un torneo de enorme prestigio que merece tener un representante en el Mundial", sostienen desde la dirigencia del Granate. Si la FIFA da el brazo a torcer, ganar "la otra mitad de la gloria" sería el camino más corto.

Como es habitual, los campeones de la Copa Libertadores (ediciones 2025, 2026, 2027 y 2028) clasifican automáticamente. Para Lanús , el desafío es volver a los puestos de vanguardia en el plano internacional para asegurar su participación en el máximo certamen continental y buscar repetir la gesta que lo llevó a la final en 2017.

lanus campeon sudamerica Lanús ganó la Copa Sudamericana 2025 y pretende ir al Mundial de Clubes 2029.

La batalla del Ranking CONMEBOL

Si no es por título, es por regularidad. La FIFA otorga dos plazas de CONMEBOL mediante un sistema de puntos que premia los resultados en la Libertadores durante el ciclo de cuatro años.

El panorama actual: Hoy, Lanús corre desde atrás con 9 puntos, lejos de potencias como Palmeiras o Liga de Quito.

La clave: Necesita encadenar participaciones internacionales consecutivas y avanzar a instancias finales para escalar posiciones en una tabla que hoy lideran los equipos brasileños y los grandes de Argentina.

El "techo" de los dos equipos

Un detalle no menor que Lanús sigue de cerca es que la FIFA permite solo dos equipos por país, a menos que haya más de dos campeones continentales de un mismo país. Esto significa que, si Boca y River dominan el ranking, el Granate está obligado a ser campeón de la Libertadores para romper esa barrera.

En lo que respecta a clubes argentinos, Estudiantes está cuarto con 36 unidades. Luego aparecen Racing (5° con 35),Vélez (8° 24) y River (9° con 23), pero ninguno suma puntos por no jugar Libertadores. Mucho más atrás en la tabla están Independiente Rivadavia (21° con 12), Rosario Central (24° con 10), Boca (25° con 9), Lanús (26° con 9) y Platense(27° con 9), todos jugando esta edición.

En las calles del barrio la ilusión es total. Mientras el plantel se enfoca en el torneo doméstico, en las oficinas del club se juega un partido administrativo que podría cambiar la historia del club para siempre. ¿Veremos al Granate contra el Real Madrid o el Manchester City en 2029? El camino es largo, pero en Lanús saben de imposibles.

Ranking de Conmebol hacia el Mundial de Clubes 2029