Sobre las tablas

Se estrena la obra de teatro "El mayordomo", con Ricardo Larrama

El lomense Ricardo Larrama es parte del elenco de esta otra de teatro, con una propuesta con tragicomedia, amor y humor, que se podrá ver en Espacio Callejón.

Tragicomedia, amor y humor es la propuesta de “El mayordomo”, una obra de teatro con dramaturgia de Natalia Silvina Figueiras y dirección de Gaston Dufau. La puesta cuenta con el actor lomense Ricardo Larrama dentro del elenco.

“Lo que tiene fundamental y lo más importante es que es entretenida. Uno sabe que el público la va a pasar bien más allá de las temáticas”, le cuenta Ricardo Larrama a La Unión.

Además recoge las palabras de Mauricio Kartun, quien asegura irónicamente que el “publico es el máximo enemigo”. “El público cuando llega ya está pensando en irse y somos nosotros quienes tenemos que inventar algo para que la pasen bien”, apunta.

Con respecto a la obra, agrega: “Es muy divertida, pasan cansas cambiantes. Toca temas sensibles, como el amor y la moral, pero todo encarado desde el humor y la comedia”.

De qué trata esta obra de teatro

Una casa antigua llena de secretos y la aparición de dos supuestos familiares desatan una comedia elegante y absurda sobre herencias, amor, identidades y segundas oportunidades.

Para no perderlo todo, Federico decide convertirse en el mayordomo de su propia casa. La farsa crece, los vínculos se enredan y nada resulta ser lo que parece.

“El Mayordono”, viernes a las 20 desde el 6 de febrero, en Espacio Callejon, Humahuaca 3759, Capital. Entradas por Alternativa.

