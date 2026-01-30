Se estrena la obra de teatro "El mayordomo", con Ricardo Larrama

Ricardo Larrama, en el cento de la imagen.

Tragicomedia, amor y humor es la propuesta de “El mayordomo”, una obra de teatro con dramaturgia de Natalia Silvina Figueiras y dirección de Gaston Dufau. La puesta cuenta con el actor lomense Ricardo Larrama dentro del elenco.

Desde el viernes 6 de febrero en el Espacio Callejón se podrá ver esta obra que trata sobre una herencia inesperada. El elenco lo completan Santiago Vicchi, Ricardo Larrama, Natalia Figueiras, Bautista Duarte y Carina Buono.

Recomendado. "La eternidad de lo efímero", de Emmanuel Miranda, presenta su primera función del año

Proyecto en camino. El autor de Temperley que quiere llevar su libro sobre la salud pública al teatro

“Lo que tiene fundamental y lo más importante es que es entretenida. Uno sabe que el público la va a pasar bien más allá de las temáticas”, le cuenta Ricardo Larrama a La Unión.

Además recoge las palabras de Mauricio Kartun, quien asegura irónicamente que el “publico es el máximo enemigo”. “El público cuando llega ya está pensando en irse y somos nosotros quienes tenemos que inventar algo para que la pasen bien”, apunta.

Con respecto a la obra, agrega: “Es muy divertida, pasan cansas cambiantes. Toca temas sensibles, como el amor y la moral, pero todo encarado desde el humor y la comedia”.

image Nueva obra de teatro con Ricardo Larrama.

De qué trata esta obra de teatro

Una casa antigua llena de secretos y la aparición de dos supuestos familiares desatan una comedia elegante y absurda sobre herencias, amor, identidades y segundas oportunidades.

Para no perderlo todo, Federico decide convertirse en el mayordomo de su propia casa. La farsa crece, los vínculos se enredan y nada resulta ser lo que parece.

MÁS INFO

“El Mayordono”, viernes a las 20 desde el 6 de febrero, en Espacio Callejon, Humahuaca 3759, Capital. Entradas por Alternativa.