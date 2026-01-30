viernes 30 de enero de 2026
30 de enero de 2026
Finde en Lomas de Zamora: los clásicos de Intoxicados y "El Principito"

Durante este fin de semana los espacios de Lomas de Zamora tendrán destacadas visitas y toda la movida local con música, teatro y humor.

Felipe Barrozo trae los clásicos de Intoxicados.

Felipe Barrozo trae los clásicos de Intoxicados. 

Las entradas gratuitas se reservan por la web del Municipio.
Manuel Castro 262.

El sábado a las pisa las tablas “La importancia de llamarse Ernesto”, un clásico de Oscar Wilde. Mientras que el domingo a las 18 será el turno de una adaptación de “El Principito”, con Nicolás Cesare.

"El Principito", en Lomas de Zamora.

Otros shows en Lomas de Zamora

En El Nido de Lomas de Zamora, Manuel Castro, el viernes a las 21 se arma una noche de humor con el espectáculo de humor y Stanp Up a cargo de Diego Saco.

En El Refugio de Banfield, Maipú 540, el sábado a las 22 tendrá lugar la clásica zapada donde todos pueden traer su instrumento para sumarse a tocar.

Emanuel Bonaccorso y la Galaxia presentan sus canciones en formato acústico el sábado a las 20 en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251.

Los clásicos de Intoxicados sonarán a cargo de Felipe Barrozo, guitarrista de la banda de Pity Álvarez, el viernes a las 23 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 sonará Cómplices del rock, con clásicos el rock argentino, y el sábado será el turno un tributo a los Pet Shop Boys.

En el Teatro de las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142, el domingo a las 20 sale a escena la obra “Daneri”, con actuación y dirección de Pablo Szakiel.

En Villa Turdera, Suipacha 25, el sábado a las 20 Lichi Seppia y músicos invitados estarán amigos haciendo nuevamente "Inevitable", un tributo a Shakira.

