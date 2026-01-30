Finde en Lomas de Zamora: los clásicos de Intoxicados y "El Principito"

Los espacios de Lomas de Zamora s iguen con una gran programación durante todo el verano y este fin de semana llegan de visita los clásicos de Intoxicados , junto con propuestas de mucha música en vivo, teatro y shows de humor.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 20 sale a escena el Ballet Uniendo Raíces, con todas las danzas argentinas.

El sábado a las pisa las tablas “La importancia de llamarse Ernesto”, un clásico de Oscar Wilde. Mientras que el domingo a las 18 será el turno de una adaptación de “El Principito”, con Nicolás Cesare.

En El Nido de Lomas de Zamora, Manuel Castro, el viernes a las 21 se arma una noche de humor con el espectáculo de humor y Stanp Up a cargo de Diego Saco.

En El Refugio de Banfield, Maipú 540, el sábado a las 22 tendrá lugar la clásica zapada donde todos pueden traer su instrumento para sumarse a tocar.

Emanuel Bonaccorso y la Galaxia presentan sus canciones en formato acústico el sábado a las 20 en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251.

Los clásicos de Intoxicados sonarán a cargo de Felipe Barrozo, guitarrista de la banda de Pity Álvarez, el viernes a las 23 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 sonará Cómplices del rock, con clásicos el rock argentino, y el sábado será el turno un tributo a los Pet Shop Boys.

En el Teatro de las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142, el domingo a las 20 sale a escena la obra “Daneri”, con actuación y dirección de Pablo Szakiel.

En Villa Turdera, Suipacha 25, el sábado a las 20 Lichi Seppia y músicos invitados estarán amigos haciendo nuevamente "Inevitable", un tributo a Shakira.