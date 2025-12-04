Luciana Jury cierra el año en los escenarios de la región

Antes de su regreso al Festival de Cosquín en 2026, Luciana Jury cierra este año presentando "SOL/ A", un espectáculo con “una mujer, una voz, una guitarra y un racimo de canciones”, con un par de presentaciones en los escenarios de la región.

El sábado 6 de diciembre a las 21.30 saldrá a escena en Nave Alquimia , Juana Azurduy 237, en Ezeiza , entradas por Passline. El viernes 12 de diciembre a las 21, en el Centro Cultural Octubre , Ituzaingó 1962, en Lanús Este . Reservas al 11 7712-0659.

“Van cambiando las canciones en cada presentación. La idea es contar como estoy viendo el mundo y hacer una devolución a través de mis canciones”, le cuenta Luciana Jury a La Unión.

Cada presentación de la artista tiene “cuatro canciones puntales” y luego la lista va variando en cada noche. “Las canciones van cambiando según el público y según lo que suceda ese día, la mayoría son canciones de mi autoría que fueron grabadas en mis discos”, señala.

image Luciana Jury, con su música en la región.

Luciana Jury recorre la música de raíz

En su repertorio aborda la música de raíz eligiendo una amplitud de géneros, pasando por el folklore argentino, tangos, boleros, valses peruanos, cuecas chilenas, joropos, entre otros.

Mientras comienza a cerrar el año, tiene su lugar asegurado en la grilla del Festival de Cosquín en su regreso a la cita de la música popular argentina. “Voy a tocar el 26 de enero, en la tercera luna. Ese día también van a tocar los amigos de Duratierra. Va a ser una linda noche”, adelanta.

Luciana Jury posee una voz que, como decía Gabo Ferro, es histórica. Cuando canta pareciera abrir su herida para ver lo que queda por curar de sí misma y de quienes participan en el ritual de escucha. Este sentimiento que habita en su voz está vestido sobre un repertorio predominantemente folclórico pero también popular y sin género.

A lo largo de su carrera, editó 7 discos, tres de ellos en colaboración. En 2024, junto a Milagros Caliva, su disco “Material Urgente” fue nominado como Mejor Álbum Grupo de Folklore.