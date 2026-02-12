Dabaten la baja de la edad de imputabilidad en Diputados: cómo es el proyecto.

El Gobierno impulsa una reforma penal juvenil que incluye la baja de la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años. Lo discute Diputados y se espera una rápida media sanción.
La iniciativa llega al recinto luego de que el Senado aprobara la reforma laboral y en una jornada que también incluirá el tratamiento del acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
El oficialismo consiguió este miércoles el dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Niñez, Presupuesto y Justicia. El despacho reunió 81 firmas con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, lo que le permite encarar el debate con una base de apoyos consolidada, aunque no exenta de tensiones en el recinto.