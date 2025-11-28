viernes 28 de noviembre de 2025
28 de noviembre de 2025
Victoria Villarruel cruzó a Patricia Bullrich en plena jura en el Senado

Victoria Villarruel le reclamó a Patricia Bullrrich, quien juró como senadora, por la cantidad de familiares que podía ingresar al recinto.

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel tuvieron su primer cruce este viernes en el recinto del Senado sobre el final de la sesión especial en la que se les tomó juramento a los nuevos senadores.

Según explicó Bullrich a la prensa acreditada, entre ellos, la Agencia Noticias Argentinas, se trató de un reclamo por el número de familiares que podían ingresar al recinto para acompañar a los senadores al momento de la jura.

Bullrich aseguró que desde la organización habían dispuesto un mínimo de tres familiares por senador, algo que no respetaron un gran número de los flamantes senadores. Por esa razón, pidió la palabra en el epílogo del encuentro, pero Villarruel se la negó.

