Victoria Villarruel cruzó a Patricia Bullrich en plena jura en el Senado

Patricia Bullrich juró como senadora y se cruzó con Victoria Villarruel.

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel tuvieron su primer cruce este viernes en el recinto del Senado sobre el final de la sesión especial en la que se les tomó juramento a los nuevos senadores.

Según explicó Bullrich a la prensa acreditada, entre ellos, la Agencia Noticias Argentinas, se trató de un reclamo por el número de familiares que podían ingresar al recinto para acompañar a los senadores al momento de la jura.

Bullrich aseguró que desde la organización habían dispuesto un mínimo de tres familiares por senador, algo que no respetaron un gran número de los flamantes senadores. Por esa razón, pidió la palabra en el epílogo del encuentro, pero Villarruel se la negó.

Villarruel argumentó que en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer los jefe de bloque habían acordado no dar discursos. Levantada la sesión, Bullrich se paró y se acercó hasta el estrado de la Presidencia.

Victoria Villarruel y el Gobierno, relación sin retorno La vicepresidenta Victoria Villarruel ya no se preocupa por disimular sus marcadas diferencias con el Gobierno de Javier Milei, al que sigue perteneciendo, aunque la relación esté completamente rota. En ese contexto, luego de algunas críticas por redes sociales, ahora se espera una tensa relación con Patricia Bullrich en la cámara alta.

