Dengue: siguen los operativos de descacharreo y prevención en Lomas

El calor , la humedad y las lluvias favorecen la cría del mosquito que transmite el dengue . Para fortalecer la prevención , el Municipio realiza operativos de descacharreo y concientización en los barrios de Lomas de Zamora .

En conjunto con el Gobierno de la Provincia , bajo el lema "No esperes a que el dengue sea un problema, actuá" se llevan adelante recorridas por casas y comercios con el objetivo de acompañar a los vecinos en la eliminación de posibles criaderos a través de la limpieza y descarte de objetos que acumulan agua .

El último operativo se hizo en Temperley con la presencia de equipos de salud que también informaron a la comunidad sobre los lugares de vacunación contra el dengue. Para reproducirse, la hembra del mosquito deposita sus huevos en las paredes de objetos que contienen agua. Cuando llueve y sube la temperatura, esos huevos eclosionan y en menos de diez días se transforman en mosquitos adultos capaces de transmitir la enfermedad .

La mejor forma de evitar que esto pase es sacar todo tipo de objeto que acumule agua en patios, jardines y otros ambientes de las casas; tapar tanques, tachos y depósitos de agua; lavar bebederos, rejillas, canaletas y portamacetas; vaciar los baldes y tirar los recipientes que ya no se usan.

En qué lugares de Lomas vacunan contra el dengue

Para que más vecinos estén protegidos contra el dengue, el Municipio sumó nuevos lugares de vacunación gratuita y sin inscripción previa. Las personas pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 15, y los sábados, de 8 a 12, al HDI Banfield (Cochabamba 922) y al HDI Temperley (Avenida Hipólito Yrigoyen 10.002).

También vacunan contra el dengue de lunes a viernes, de 8 a 15, en el CIS Santa Marta (Voltaire 1650), CIS San Martín (Anchoris 3338) y CIS Budge (Quesada y Campoamor). Mientras que en el CIS Santa Catalina (Mercuri, entre Santa Fe y Milán) aplican las dosis de lunes a viernes, de 8 a 13.

La vacuna está indicada para personas de entre 15 y 59 años que hayan tenido o no dengue. Es importante saber que está contraindicada durante el embarazo y la lactancia, en personas inmunocomprometidas o en tratamiento con quimioterapia o corticoides en dosis altas.