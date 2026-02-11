Fede Bal aseguró que la relación abierta con Evelyn Botto lo alejó de la infidelidad

Un nuevo Fede Bal apareció en los medios y sorprendió por sus últimas declaraciones sobre la relación sentimental que transita junto a Evelyn Botto . Si bien en principio era una relación a escondidas, meses después blanquearon y el hijo de Carmen Barbieri aseguró que este vínculo lo aleja de la infidelidad.

Fue en una entrevista con la periodista María Laura Santillán que se confesó y hasta analizó su presente. El prontuario de relaciones de Fede siempre estuvo marcado por sus infidelidades, por eso al ser consultado sobre este noviazgo, confirmó que establecieron ambos tener una relación abierta, algo que nunca había transitado en el pasado con otras parejas.

Polémica Fede Bal: "Mi mamá es mi noviecita, es mía y de nadie más"

"Ella fue la primera que me habló de una relación abierta, de una pareja abierta. Es la primera mujer que me dijo 'yo quisiera estar con vos y me pasan cosas tal vez un poco más importantes que salir con una persona y nada más. Quisiera ver si podemos construir algo y no me molesta si el día de mañana vos querés estar con otra chica, porque creo que a vos eso si te lo quitan sale una pareja y un novio que no sos el que quiere ser'", comenzó contando sobre la propuesta que le hizo su novia.

En el marco de la entrevista siguió analizando lo que le sucedió después de la propuesta que le hizo Botto: "Ella encontró en mí algo que nadie vio. Pudo ver algo a través de lo que todos ven en la tele y mis parejas anteriores. Ella encontró en mí un gran novio, sacándome la parte de la infidelidad, porque vos me sacás esa parte y soy un novio genial".

Y si bien, reconoció que pautaron tener una relación abierta, Fede aseguró que está más sobre ella que si le prohibiera estar con otras personas. “Fui muy infiel, tuve muchos escándalos amorosos. Creo que con 36 años hoy encontré un poco de paz, una pareja que me entiende, que me acompaña con mis locuras, una forma distinta de vincularse que no había probado”, asumió con sinceridad Bal.

Por eso, en la entrevista con Santillán para Infobae, confesó: “Creo que encontré la llave de la paz y la armonía en un vínculo sano, adulto. Fue sucediendo, creo que nunca lo buscamos ninguno de los dos. Entonces, ella me parece que con su inteligencia emocional y con su madurez y con lo mucho que se quiere y se valora, me sentó y me dijo 'mirá, a mí me encantás, yo creo que también te gusto, tengamos una pareja abierta'”.

Para concluir destacó sobre lo que le sucede con todo esto y lanzó: "Es rarísimo. Más me das libertades, más me tenés como un perrito al lado".

El tiempo dirá si la estrategia de Botto funcionó para los hombres infieles.

Mirá el video