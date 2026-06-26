La Sociedad de Fomento Barrio Laprida renovó sus actividades: todos los cursos

El curso de refrigeración es uno de los más convocantes de las opciones que ofrece la Sociedad de Fomento Barrio Laprida.

Con cursos, talleres, charlas y capacitaciones en oficios es que la Sociedad de Fomento Barrio Laprida renovó su grilla de actividades para sumar alternativas tanto para los vecinos del barrio como para los que quieran acercarse de alrededores u otras localidades. Hay opciones para ponerse en movimiento y para aprender.

Cada una de las opciones se dicta en el espacio ubicado en Manuel de Falla 99, esquina Boedo, Lomas de Zamora . Según contaron, la iniciativa de volver incluir distintas actividades apunta a que los vecinos puedan encontrar allí un lugar de pertenencia, de encuentro y de unión.

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"Hay cursos que ya se están dictando y muchos otros que se van a comenzar a dictar, así que esperamos que la gente pueda elegir según sus gustos y requerimientos porque además intentamos poner promociones y aranceles accesibles para que todos tengan la opción de participar", explicó una de las integrantes de la sociedad de fomento, Sandra Di Marco .

Si bien, sumaron algunas capacitaciones en oficio, lo que más atrae al público es poder iniciar alguna actividad grupal para mejorar la salud física y de paso poder distraerse un rato de las obligaciones cotidianas.

Por eso, incluyeron en la grilla un taller de teatro para los que quieran incursionar en esta actividad que invita a jugar, expresarse, desinhibirse y desafiarse a uno mismo. El profesor es Javier y se dicta todos los miércoles de 17 a 19 y los cupos son limitados.

Los amantes del baile tienen una propuesta acorde a todas las edades, peros siempre respetando la premisa de ir a divertirse y pasarla bien. Por eso, incorporaron las clases de "Bailoterapia" con la profe Jacqueline todos los jueves a las 14. Estas clases están pensadas para las personas que quieran desconectar, liberarse del estrés y sonreír a la hora de bailar.

Las otras clases grupales son Zumba, gym aeróbica para adultos, yoga, taekwondo, kickboxing, música y piano e inglés. Todas las actividades están activas por lo que hay que acercarse a la sociedad de fomento o seguir las redes para consultar sobre los costos, días y horarios.

Los cursos y capacitaciones en oficios en Lomas de Zamora

Para poder incluir cursos de interés actual, la sociedad de fomento suma las clases de creación y manejo de redes para los emprendedores que quieran incorporar conocimientos y herramientas para mejorar el trabajo e incrementar las ventas. Dicho taller arranca este sábado y para saber más hay que enviar un mensaje a Aylen al 1144147066.

Otro de los cursos que ya se iniciaron y al que asisten muchas personas es el de refrigeración donde se aprende el oficio para arreglar heladeras domésticas, heladeras comerciales, aires acondicionados también domésticos y comerciales. Este curso es muy completo y se dicta todos los sábados de 15 a 17.

En tanto, para el mes que viene preparan una jornada especial. Se dictará el curso de RCP dentro de la sociedad de fomento. Será el 11 de julio en el horario de 9 a 14 y ya están abiertas las inscripciones para participar.

Será un curso de RCP y primeros auxilios donde se conocerán las herramientas y las técnicas necesarias ante una urgencia en adultos, niños y lactantes. Al finalizar la jornada se entregará el certificado correspondiente y el valor del curso es de $20 mil y para anotarse se pedirá una seña de $5 mil. Para más información contactarse al 1131416604

Para más información sobre toda la grilla seguir las redes y enviar mensaje privado en: Facebook.com/sociedaddefomento.barriolaprida o en Instagram @sfbarriolaprida