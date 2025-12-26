viernes 26 de diciembre de 2025
26 de diciembre de 2025
Ocurrió en Lugano.

Gatillo fácil en Navidad: entraron a la fuerza porque no bajaba la música y lo mataron

Gabriel González fue la víctima del gatillo fácil. En un video se observa al joven enfrentando a cinco efectivos sin portar armas y con el torso desnudo.

Navidad sangrienta en Lugano

Según relatos recogidos por medios como Anred, la Policía de la Ciudad inició el ataque con la excusa de que en una de las viviendas se estaría escuchando música a alto volumen. La avanzada uniformada habría provocado discusiones y forcejeos, que terminaron con el trágico saldo de dos personas baleadas, una de ellas -Gabriel González- mortalmente.

Después de que se diera a conocer la muerte de González víctima de la represión, comenzó a circular un video donde se observa al hombre enfrentando al menos a cinco efectivos sin portar armas y con el torso desnudo. En las imágenes se puede ver como los policías lo reducen con golpes y, posteriormente, uno de ellos efectúa un disparo, tras el cual el joven se desploma. También se escuchan otras detonaciones, pero hasta el momento no se informó oficialmente cuántos disparos fueron realizados ni si existe un número de heridos de bala.

Más pruebas de un caso de gatillo fácil

Además, una persona que atribuye ser familiar de la víctima grabó un mensaje en el que afirmó: “Hoy, en un forcejeo con la policía, tras defender a su hijo, asesinaron a quemarropa a mi primo Gabriel González e hirieron de bala a su mujer, quien se encuentra detenida en el Hospital Grierson por resistencia a la autoridad, con una herida de bala e incomunicada”. Hasta el momento, esta versión no fue confirmada por fuentes oficiales.

En repudio al crimen, familiares de González, la CORREPI y otras organizaciones convocaron a una movilización para este viernes a las en la intersección de las avenidas Cruz y Escalada, en Lugano. La protesta tiene como objetivo exigir el esclarecimiento del hecho, el castigo a los responsables y el fin de los casos de violencia institucional en la Ciudad.

