lunes 16 de febrero de 2026
16 de febrero de 2026
La Delio Valdez cerrará este lunes la jornada de Carnaval en Lomas de Zamora

Este lunes continúa celebrándose carnaval en Lomas de Zamora, especialmente en la Plaza Grigera, donde se presentará La Delio Valdez.

Este lunes continúa la celebración de Carnaval en Lomas de Zamora, con la presentación destacada de La Delio Valdez, que cerrará una jornada que tendrá como protagonistas desde las 18 en La Plaza Grigera a La Plena del Sur, Guariló, un DJ sorpresa y Agarrate Catalina.

El fin de semana tuvo mucho movimiento. El domingo, en Recondo entre Claudio de Alas y Ricardo Palma (Budge), se presentaron las comparsas Los Preferidos de Budge, Pangea, No fue Magia, Los Herederos de Albertina, Los Soñadores de San Sebastián y La Nueva Generación. En el escenario central se destacó la presentación de Bajo Llave y el cierre estuvo a cargo de Los Charros.

Se prevén tormentas en lo que resta del fin de semana largo de Carnaval. 
Cómo seguirán los festejos de Carnaval el martes en Lomas de Zamora

El martes 17, por su parte, en Parque Barón estarán las comparsas Los Incomparables de Barrio Nocito; Pateando Las Penas; Los Detonantes de La Noche, Caprichosos de Lomas, Los Elegantes del Sur, Culpables del Alboroto, Los Chikis de Atenas y Los Inocentes del Guasón. El cierre será con Los Lamas, Zimboa y Rayo.

A su vez, también el martes, en Banfield, Maipú y Arenales, desde las 17, estarán las comparsas Herederos de una Pasión, Magia Verde, Locademia del Ritmo y Taladrando los Talones. En el escenario principal se presentarán Almas Cumbieras, La Bichonada y el cierre estará en manos de Mario Luis, consagrada figura de la cumbia nacional.

Desde la CGT advierten que podrían ir a un paro general tras la media sanción de la reforma laboral. 
