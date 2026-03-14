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14 de marzo de 2026
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Cómo fue el encuentro entre Lionel Messi y Andrea Rincón

Andrea Rincón dio picantes detalles del encuentro con Lionel Messi y confesó por qué le pidió perdón al capitán de la Selección Argentina.

Andrea Rincón habló se su encuentro con Lionel Messi.&nbsp;

Andrea Rincón habló se su encuentro con Lionel Messi. 

Andrea Rincón, en una entrevista que concedió hace muchos años, dio una serie de picantes detalles sobre su encuentro íntimo con Lionel Messi y sobre el grato recuerdo que le quedó de aquella noche con el capitán de la Selección Argentina.

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“Le conté toda mi vida, me contó toda su vida, me contó que su mamá cree en curas sanadores, me mostró fotos de la familia”, detalló sobre el rosarino.

Andrea Rincón, en otra.
Andrea Rincon habló de Lionel Messi.

Andrea Rincon habló de Lionel Messi.

Mientras que la actriz Andrea Rincón afirmó que escuchó al futbolista decir: “No sé qué hacer, no puedo creer que esté ahí sentada”. Eso la conmovió y accedió a una noche de sexo.

“Sos alta”, ella se paró y él le dio un beso. “No sabés el lomo que tiene, tiene el culo tallado a mano. Nunca vi un culo mejor que ese”, detalló.

Cómo terminó todo entre Lionel Messi y Andrea Rincón

La historia no terminó bien y Andrea Rincón se puso mal porque se sintió usada. “Soy una pelotuda, al final me lo terminé curtiendo, era lo único que quería”, pensó, y contó: “Le entré a agarrar bronca, y en un momento me fui al carajo”.

Sin embargo, siguieron hablando aunque no volvieron a verse. "Lo último que hablé con él fue para pedirle disculpas porque él está enamorado de Antonela (Roccuzzo)... Tiene aguante en la cama, por algo porta el diez en la camiseta", aseguró.

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